  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Decenas de negocios consumidos por pavoroso incendio en mercado de SPS

Decenas de negocios de un populoso mercado en la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras, fueron consumidos el lunes a causa de un pavoroso incendio que se originó en un local que contenía cohetes y petardos, según informes preliminares del Cuerpo de Bomberos.

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 10:08
El Heraldo Videos