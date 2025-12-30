Elecciones Honduras 2025
Decenas de negocios consumidos por pavoroso incendio en mercado de SPS
Decenas de negocios de un populoso mercado en la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras, fueron consumidos el lunes a causa de un pavoroso incendio que se originó en un local que contenía cohetes y petardos, según informes preliminares del Cuerpo de Bomberos.
Agencia EFE
seguir +
Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 10:08
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Incendio en Mercado Medina deja devastación y tristeza en San Pedro Sula
Grupo OPSA
Videos sucesos
Decenas de negocios consumidos por pavoroso incendio en mercado de SPS
Agencia EFE
Videos sucesos
Mercado Medina arde en llamas en San Pedro Sula
Cortesía
Videos sucesos
San Pedro Sula: Incendio consume puestos en el Mercado Medina
Cortesía
Videos sucesos
Momento en que iniciaba el incendio en el mercado Medina de San Pedro Sula
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Voraz incendio en el mercado Medina de San Pedro Sula
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Atentado en bus interurbano de Güinope–Tegucigalpa deja víctimas mortales
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Fallecen dos personas en unidad de transporte en camino a Tegucigalpa
Estalin Irías
Videos sucesos
Fallece el policía y abogado Cristian Miguel Carranza en un accidente vial en Sabanagrande
Jefry Sánchez
Videos
Nuevas imágenes muestran el fatal choque en puente de Tegucigalpa
Cortesía
Videos sucesos
Intentó escapar con el carro hecho pedazos luego de arrollar a un motociclista
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Así fue el asalto frustrado en un supermercado en La Ceiba; capturaron a los hechores
Cortesía