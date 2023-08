Sectores construirán nueva ley de educación para prevenir embarazos adolescentes

El experto en Derecho considera que eso no pasará, pues cree que no se alcanzará la mayoría calificada para ratificar la polémica ley que ha causado una serie de debates entre los sectores del país.

En el caso de que no fuese ratificado el proyecto deberá ser desechado y no podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura.

“Así lo establece el precepto constitucional en su artículo 220, ningún proyecto de ley desechado total o parcialmente podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura; entonces lo más sano para el país es que el veto vuelva al Congreso se someta a una nueva deliberación si no se aprueba, porque no creo que logren las dos terceras partes para ratificarlo constitucionalmente, ya que no es un proyecto de ley que importe dentro de la agenda legislativa a los partidos de oposición; entonces lo que tendrá que hacerse es crear un nuevo proyecto de ley, socializarlo, discutirlo y someterlo en la próxima legislatura para ver si pasa”, detalló el abogado.

La madre de familia puntualizó que estarán como veedores para asegurarse que se cree una ley que no contenga ideología de género. “Queremos asegurarnos que esto no tenga matices de ideología de género, por que aunque digan que no, la ley que aprobaron si las tenía, entonces vamos asegurarnos que esta ley no tenga nada que ver con eso, no vamos a permitir que se confunda a nuestros hijos, que se le adoctrine o que se intente meter ideas. Vamos hacer una ley de educación sexual basada en la biología”, dijo.