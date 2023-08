En ley de prevención de embarazos no consultaron a padres ni médicos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sociedad hondureña está de acuerdo con que la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente vuelva al Congreso y que nuevamente sea consensuada, donde no se le quite derecho a los padres y que los ministerios de Salud y Educación den una orientación sexual de acuerdo con la biología y no con la ideología, manifestó el reverendo Mario Fumero.

El sábado 29 de julio la presidenta Xiomara Castro vetó la ley antes mencionada por considerarla que no cumplía con la finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes.

Para Fumero, “esa ley fue hecha con unas organizaciones alineadas a la ideología de género. A la hora de redactarla no se convocó ni a los padres de familia, ni a las iglesias, ni a los educadores. La ley en un 90 por ciento es buena, es necesaria. Además es imprescindible regular el abuso infantil, la trata de blancas, el embarazo en menores, el tráfico de niños para la pederastia y otras prácticas incorrectas”.