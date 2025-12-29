¿Cuáles son las alcaldías que deben ir a escrutinio especial tras reñidos resultados?

Tegucigalpa, Honduras.- Las actas con errores de 66 alcaldías municipales cuyo margen de diferencia entre los dos primeros candidatos es menor al 5% deben ser sometidas a escrutinio especial, según un informe técnico remitido a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El listado incluye la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que está en disputa por el partido Nacional y Libertad y Refundación (Libre), pero que la diferencia de votos es de 0.21 puntos porcentuales.

Según los reportes del CNE, el candidato nacionalista Juan Diego Zelaya lleva la ventaja frente al actual alcalde, Jorge Aldana, quien afirma tiene las actas que lo avalan como ganador.

El CNE informó que para llevar a cabo el escrutinio de las 66 alcaldías, dividirían las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) en dos grupos: la mitad se encargaría de 65 corporaciones municipales incluidas en el listado, mientras que la otra mitad atendería las 430 actas con errores del Distrito Central.

El listado preliminar del CNE hablaba de 61 corporaciones municipales, pero la cifra fue actualizada a 66.

El consejero Marlon Ochoa se opuso a última hora del lunes al inicio de este proceso, alegando que se alteró el orden del escrutinio.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus detectó que este listado fue elaborado previo a la revisión visual de un significativo número de actas, por lo que incluye varios municipios que ya no reportan documentos con inconsistencias y algunas cifras están desactualizadas comparado a lo reportado por la página del CNE.

Además, se incluye para revisión especial la municipalidad de La Paz, La Paz, pese a que la diferencia entre el primero y segundo supera los 20 puntos porcentajes.

El CNE debe hacer la declaratoria oficial de las elecciones del pasado 30 de noviembre este martes, pues a las 11:59 de la noche se vence el plazo de un mes establecido en la Ley Electoral. Revisa aquí el listado.