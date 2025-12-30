TJE fija límites y llama a respetar los tiempos legales del proceso

Tegucigalpa, Honduras.– En medio del ambiente de tensión poselectoral y del incremento de recursos presentados ante el órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) emitió este martes 30 de diciembre un comunicado en el que aclaró el alcance de sus atribuciones y llamó a la ciudadanía y a los apelantes a respetar los tiempos y procedimientos establecidos en la ley.

El TJE recordó que el derecho de petición es un derecho constitucional, por lo que el tribunal dará trámite de admisión a todas aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos legales.

No obstante, precisó que una vez analizadas conforme al derecho procesal electoral, las peticiones de fondo pueden resolverse a favor o en contra de las pretensiones de los apelantes.