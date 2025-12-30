TJE fija límites y llama a respetar los tiempos legales del proceso

El TJE recordó que el derecho de petición no implica resoluciones automáticas. Aclaró que toda solicitud será admitida solo si cumple los requisitos legales

    Foto: Archivo
  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 10:25

Tegucigalpa, Honduras.– En medio del ambiente de tensión poselectoral y del incremento de recursos presentados ante el órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) emitió este martes 30 de diciembre un comunicado en el que aclaró el alcance de sus atribuciones y llamó a la ciudadanía y a los apelantes a respetar los tiempos y procedimientos establecidos en la ley.

No obstante, precisó que una vez analizadas conforme al derecho procesal electoral, las peticiones de fondo pueden resolverse a favor o en contra de las pretensiones de los apelantes.

En el pronunciamiento, el órgano jurisdiccional enfatizó que su labor se rige estrictamente por los procedimientos legales, los cuales garantizan un análisis técnico y jurídico de cada recurso presentado.

En ese sentido, advirtió que mientras los recursos no hayan sido conocidos y resueltos por el Pleno de Magistrados, no corresponde emitir criterios, valoraciones u opiniones públicas sobre el fondo de los asuntos sometidos a su conocimiento.

El TJE alertó además que cualquier opinión anticipada sobre casos en trámite puede afectar la objetividad del proceso, así como generar confusión o desinformación entre la ciudadanía, en un momento especialmente sensible del proceso electoral.

Finalmente, el tribunal reafirmó su compromiso con la transparencia, la independencia judicial y el respeto a los tiempos procesales, e hizo un llamado a todos los sectores a mantener una actitud prudente y respetuosa del marco institucional, como condición necesaria para fortalecer la democracia y preservar la paz social.

Una vez realizada la declaratoria electoral, el TJE entrará en funciones con los recuentos jurisdiccionales a los recursos que se presenten por agraviados en el proceso electoral.

