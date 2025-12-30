Tomás Zambrano: "A los de Libre les decimos, tienen que entregar el poder pacíficamente"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano llamó al partido Libertad y Refundación (Libre) a entregar el poder de manera pacífica, al asegurar que Honduras ya cuenta con un presidente electo y que cualquier intento de alterar el orden legislativo carece de legalidad.

"Honduras ya tiene presidente electo, es Tito Asfura, y los de Libre les decimos, tienen que entregar el poder pacíficamente", expresó Zambrano durante sus declaraciones en un video publicado en sus redes sociales.

El parlamentario sostuvo que la oposición se mantendrá vigilante ante posibles acciones del oficialismo dentro del Congreso Nacional.

"También la oposición nos vamos a hacer presentes a defender los curules porque sabemos que Libre con Redondo y los diputados son capaces de buscar anular la elección", afirmó.

Zambrano cuestionó además la actuación de la comisión permanente, al señalar que no tiene facultades para tomar decisiones. "El Congreso Nacional de Libertad y Refundación inició ilegal desde el 21 de enero de 2022 y va a terminar ilegal su mandato por los abusos que han cometido durante cuatro años. La Comisión Permanente es ilegal, el Pleno del Congreso los desautorizó para emitir cualquier decisión", manifestó.