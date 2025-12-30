Tomás Zambrano: "A los de Libre les decimos, tienen que entregar el poder pacíficamente"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano llamó al partido Libertad y Refundación (Libre) a entregar el poder de manera pacífica, al asegurar que Honduras ya cuenta con un presidente electo y que cualquier intento de alterar el orden legislativo carece de legalidad.
"Honduras ya tiene presidente electo, es Tito Asfura, y los de Libre les decimos, tienen que entregar el poder pacíficamente", expresó Zambrano durante sus declaraciones en un video publicado en sus redes sociales.
El parlamentario sostuvo que la oposición se mantendrá vigilante ante posibles acciones del oficialismo dentro del Congreso Nacional.
"También la oposición nos vamos a hacer presentes a defender los curules porque sabemos que Libre con Redondo y los diputados son capaces de buscar anular la elección", afirmó.
Zambrano cuestionó además la actuación de la comisión permanente, al señalar que no tiene facultades para tomar decisiones. "El Congreso Nacional de Libertad y Refundación inició ilegal desde el 21 de enero de 2022 y va a terminar ilegal su mandato por los abusos que han cometido durante cuatro años. La Comisión Permanente es ilegal, el Pleno del Congreso los desautorizó para emitir cualquier decisión", manifestó.
Libre en el Congreso inicio ilegal impuesto a la fuerza a patadas el 21 de enero del 2022 y termina ilegal hasta el último día de su mandato , el pleno de diputados habilitó el periodo de sesiones hasta el 20 de enero del 2026 y desautorizó a la comisión permanente dejando claro... pic.twitter.com/nKfGOodRMU— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) December 30, 2025
Indicó que el Pleno del Congreso es la máxima autoridad del Poder Legislativo y que ya se encuentra habilitado el período de sesiones.
"Sabemos que Luis Redondo con los ilegales van a convocar hoy a una sesión de Pleno queriendo cubrir los curules de la oposición con diputados suplentes de Libertad y Refundación. Todo lo que quieran aprobar en esa sesión es ilegal y tiene vicios de nulidad", señaló.
Las declaraciones surgen luego de que el lunes 29 de diciembre Luis Redondo convocara a una sesión de la comisión permanente, programada para las 2:00 de la tarde en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, lo que generó cuestionamientos de diputados de oposición que sostienen que dicho órgano no debe estar en funciones.
Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgó la declaratoria a nivel presidencial el miércoles 24 de diciembre, en la que resultó electo Nasry Juan Asfura Zablah con 1,479,822 votos (40.27%). El mandatario asumirá la presidencia de la República el 27 de enero de 2026, en sustitución de Xiomara Castro.
Sin embargo, pese a que en reiteradas ocasiones la mandataria afirmó que respetará al ganador proclamado por el CNE y que permanecerá en el cargo hasta el 27 de enero de 2026, conforme a la Constitución.
El subgerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Amílcar Valdez, afirmó que hasta el momento la institución no ha recibido ningún documento oficial por parte de la Secretaría de la Presidencia que ordene la publicación de la declaratoria de las elecciones generales en Diario Oficial La Gaceta.