Cambio de ruta en viaje de Nasralla e Irohska Elvir genera especulaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y su esposa, la diputada Iroshka Elvir, fueron captados el fin de semana saliendo del país, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente el destino ni los motivos de su viaje al exterior.

Ambos políticos fueron vistos acompañados de su familia y grabados en video que se difundió en redes sociales, en el que se les observa realizando el chequeo en una aerolínea internacional.

De acuerdo con versiones difundidas en redes, Nasralla y Elvir habrían viajado hacia Panamá como conexión, rompiendo el esquema habitual de traslados del exaspirante presidencial, quien usualmente hace viajes a Estados Unidos. Esta situación generó especulaciones sobre restricciones de visado de su esposa, una especulación que ha tomado fuerza.

Ni el excandidato, su esposa o su equipo de comunicación han confirmado o desmentido la existencia de alguna suspensión de visa en su contra, ni han explicado los motivos de su salida del país.