Cambio de ruta en viaje de Nasralla e Irohska Elvir genera especulaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y su esposa, la diputada Iroshka Elvir, fueron captados el fin de semana saliendo del país, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente el destino ni los motivos de su viaje al exterior.
Ambos políticos fueron vistos acompañados de su familia y grabados en video que se difundió en redes sociales, en el que se les observa realizando el chequeo en una aerolínea internacional.
De acuerdo con versiones difundidas en redes, Nasralla y Elvir habrían viajado hacia Panamá como conexión, rompiendo el esquema habitual de traslados del exaspirante presidencial, quien usualmente hace viajes a Estados Unidos. Esta situación generó especulaciones sobre restricciones de visado de su esposa, una especulación que ha tomado fuerza.
Ni el excandidato, su esposa o su equipo de comunicación han confirmado o desmentido la existencia de alguna suspensión de visa en su contra, ni han explicado los motivos de su salida del país.
La salida del país de Nasralla y su familia se produjo en un contexto tenso donde el Consejo Nacional Electoral (CNE), se apresta en la próximas horas a oficializar la declaratoria de resultados del proceso electoral en el cual el excandidato liberal que perdió, ha alegado acciones de fraude en su contra.
Durante toda su campaña electoral Nasralla comunicó la razón y los motivos de todos sus viajes, no obstante en esta ocasión no fue informada por ningún medio de comunicación oficial del excandidato presidencial.
"Desconozco el motivo del viaje o el lugar donde ellos residen pero si aclararle a la población hondureña que si nuestra diputada del Congreso Nacional, Irohska Elvir esposa de nuestro candidato Salvador Nasralla estuviese con revocación de visa ya fuese Estados Unidos el que emitiera un comunicado", opinó la candidata electa a diputada ldel PL, Sarahí Espinal.