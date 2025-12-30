  1. Inicio
Así ocurrió el accidente en la salida al sur de la capital

Un video captó el momento exacto de un accidente en la salida al sur de la capital de Honduras. Así fue como ocurrió el incidente.

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 11:40
El Heraldo Videos