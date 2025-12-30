  1. Inicio
Incendio en Mercado Medina deja devastación y tristeza en San Pedro Sula

Un voraz incendio en el Mercado Medina de San Pedro Sula provocó devastación y afectaciones en varios locales. Bomberos y autoridades locales trabajan para controlar y evaluar los daños.

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 11:01
