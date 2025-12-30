  1. Inicio
Carro quedó destruido tras choque con volqueta, pero conductor sobrevivió al impacto

El accidente ocurrió en el desvío a la aldea Santa Rosa y dejó el automóvil totalmente destruido. El conductor fue trasladado al Hospital Escuela

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 11:44

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven de aproximadamente 25 años sobrevivió a un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en la salida de Tegucigalpa hacia el sur del país, luego de que el vehículo que conducía colisionara con una volqueta y quedara completamente destruido en su parte frontal.

El percance ocurrió en el desvío hacia la aldea Santa Rosa, donde una volqueta impactó contra un automóvil tipo turismo, color rojo, según informó el Cuerpo de Bomberos.

El motor del vehículo liviano quedó severamente dañado y el frente del automotor colapsó tras el impacto. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del conductor.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, la volqueta se desplazaba por su carril cuando, en cuestión de segundos, el automóvil rojo perdió el control, lo que habría provocado la colisión.

Pese a la magnitud del accidente, el conductor del vehículo liviano sobrevivió.

El joven sufrió lesiones en la mandíbula y en las extremidades inferiores, por lo que socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar antes de trasladarlo al Hospital Escuela, donde recibe atención médica.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

