Carro quedó destruido tras choque con volqueta, pero conductor sobrevivió al impacto

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven de aproximadamente 25 años sobrevivió a un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en la salida de Tegucigalpa hacia el sur del país, luego de que el vehículo que conducía colisionara con una volqueta y quedara completamente destruido en su parte frontal.

El percance ocurrió en el desvío hacia la aldea Santa Rosa, donde una volqueta impactó contra un automóvil tipo turismo, color rojo, según informó el Cuerpo de Bomberos.

El motor del vehículo liviano quedó severamente dañado y el frente del automotor colapsó tras el impacto. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del conductor.