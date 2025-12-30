¿Qué provocó el incendio en el mercado Medina de San Pedro Sula? Esto es lo que se sabe

A dos días de finalizar el año, un voraz incendio registrado alrededor de las 6:00 de la tarde dejó tristeza y cenizas entre los locatarios del mercado Medina Concepción, en San Pedro Sula, uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad.
De acuerdo con datos brindados por el comisario Dagoberto Carrasco en noticieros de TN5, al menos 100 puestos resultaron afectados por el siniestro, una cifra que mantiene en incertidumbre a decenas de familias.
Los comerciantes afectados demandaron apoyo de las autoridades para poder levantar nuevamente sus negocios, los cuales representan su principal fuente de ingresos para llevar el sustento a sus hogares.
Muchos de los locatarios se preparaban para atender a la población el próximo 31 de diciembre, con la expectativa de generar ganancias, cumplir compromisos financieros y pagar préstamos adquiridos para habilitar sus locales comerciales.
Sarai Zavala, propietaria de una bodega, relató a HCH el impacto emocional que dejó el incendio. "No ha sido fácil, es un esfuerzo que hoy ha quedado en cenizas", expresó.
Entre lágrimas, añadió: "Me levanté y dije gracias Dios, tú tienes el control, yo no soy nadie para preguntarle ni para decirle, solo soy su hija, y si yo soy su hija yo dependo de él, porque él es mi padre".
Reportes preliminares del Cuerpo de Bomberos indican que el incendio se originó en un local donde se almacenaban cohetes y petardos, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas en un predio de aproximadamente 10,000 metros cuadrados.
Durante la mañana de este martes, un día después del siniestro, cuadrillas municipales y cuerpos de socorro iniciaron la evaluación de daños para determinar con precisión el número de puestos afectados y la cantidad de personas damnificadas.
Por su parte, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, confirmó durante la madrugada de este martes 30 de diciembre que el 95% de las familias afectadas por el incendio ya fue atendida.
“Terminando a esta hora (2:42 am) con todos los equipos municipales, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Ejército. Gracias, el incendio está controlado en su totalidad”, afirmó el edil sampedrano en una publicación en su cuenta de X.
Además, indicó que las autoridades ya concluyeron la fase de enfriamiento y avanzan en las labores de limpieza del área afectada.