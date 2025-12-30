Oposición se atrinchera en el Congreso ante alerta de sesión irregular

Tegucigalpa, Honduras.– A pocas horas de que venza el plazo que la ley otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) para oficializar los resultados electorales, diputados de distintas bancadas de oposición se apostaron en los bajos del Congreso Nacional ante la advertencia de que el oficialismo podría convocar a una sesión integrada únicamente por parlamentarios afines. Según denunciaron legisladores de oposición, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a los miembros de la comisión permanente y la bancada de Libertad y Refundación (Libre), estarían gestando durante la jornada una convocatoria que —advirtieron— atentaría contra la democracia y buscaría aprobar ascensos en las Fuerzas Armadas. Antes de las 10:00 de la mañana, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, arribó a las instalaciones del Poder Legislativo, hecho que incrementó la tensión en el entorno parlamentario.

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, advirtió este martes que, de convocarse una sesión en el Congreso Nacional en esas condiciones, todo lo que se apruebe será ilegal. A través de su cuenta en la red social X, recordó que el pleno del Congreso Nacional habilitó el período de sesiones ordinarias hasta el 20 de enero de 2026 y desautorizó a la comisión permanente. "Por la legalidad y el estado de derecho se le pide a los sectores que se benefician con algunos dictámenes del RIT, de las amnistías y de los ascensos de las Fuerzas Armadas se esperen al 25 de enero para que se apruebe legalmente por el CN", posteó. El diputado nacionalista reiteró que cualquier dictamen aprobado en una eventual sesión irregular sería ilegal y adolecería de vicios de nulidad. Por su parte, la diputada Fátima Mena sostuvo que la comisión encabezada por Luis Redondo no tiene competencia para conocer los ascensos militares, como ha trascendido en círculos políticos.