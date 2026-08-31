Amplían a todo el país la vacunación contra el dengue para menores de 6 a 16 años

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) amplió a todo el territorio la distribución de la vacuna contra el dengue, con el objetivo de facilitar el acceso a niños y adolescentes de entre 6 y 16 años. A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), las autoridades iniciaron este lunes 31 de agosto el envío de las dosis a las 20 regiones sanitarias del país. Inicialmente, la vacuna estuvo disponible únicamente en las zonas con mayor prevalencia de la enfermedad, es decir, las regiones metropolitanas de San Pedro Sula y el Distrito Central.

Estas regiones fueron priorizadas debido a la alta cantidad de casos de dengue registrados. Sin embargo, la respuesta a la vacunación no alcanzó las expectativas de las autoridades y, al mismo tiempo, se observó un incremento de casos en otras zonas del país. Ante este escenario, la Sesal determinó ampliar la distribución de la vacuna para que los menores que forman parte de la población objetivo puedan acceder a ella independientemente de la región sanitaria en la que residan. El PAI dispone de más de 100,000 dosis de la vacuna contra el dengue, las cuales serán distribuidas entre las diferentes regiones sanitarias para avanzar en la inmunización de la población de 6 a 16 años. Odalys García, jefa del PAI, recordó que la vacuna requiere de un esquema de dos dosis para completar la protección. La segunda aplicación debe realizarse tres meses después de recibir la primera. La funcionaria hizo un llamado a los padres y responsables de los menores para que estén pendientes de la segunda dosis y eviten que los niños y adolescentes queden con el esquema de vacunación incompleto. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la vacuna protege contra los cuatro serotipos del virus del dengue y estimula la producción de anticuerpos que ayudan al organismo a responder ante una infección.