Las bellas palillonas del Instituto Cultura Nacional, listas para conquistar los desfiles patrios

Con sus bastones en mano y toda la actitud para salir a la calle a desfilar con civismo, estas estudiantes del Instituto Cultura Nacional prometen demostrar el talento que han cultivado durante meses de preparación.
Ellas son las palillonas del Instituto Cultura Nacional que estarán listas para brillar este 15 de septiembre de 2026 en el 205 aniversario de independencia.
Montserrat Alejandra Irías, de 14 años de edad, cursa el octavo grado.
Raquel Anyely Lanza Martínez, de 15 años, cursa el décimo grado en la carrera de Ciencias y Humanidades.
Cristina Alexandra Rodas, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.
Sara Rachel Larach, de 16 años, cursa la carrera de Ciencias y Humanidades.
Andrea Samira Valle, de 16 años de edad, cursa su último año en la carrera de Ciencias y Humanidades.
Reina Rodas, de 15 años de edad, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.
Elisa Sofía Méndez, de 16 años de edad, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.
Jessica Camila Larach, de 14 años de edad, cursa el octavo grado.
Ana Sofía Banegas, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.
Génesis Nicolle Puerto, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.
Rocío Valentina Espinal, de 13 años, cursa el octavo grado.
Kenia Sofía Lagos, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.
Alexandra Escoto, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.
Eylin Fonseca, de 16 años de edad, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Humanidades.
Angie Meraz Elvir, de 15 años, cursa el último año de la carrera de Ciencias y Letras.
Valery Bonilla Salinas, de 18 años, cursa el duodécimo grado de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Ana Sofía Banegas, de 16 años de edad, cursa el octavo grado.
Scarlett Castillo, de 16 años, cursa su primer año de carrera en el Instituto Cultura Nacional School.
Alejandra Cálix, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Stephanie González, de 15 años, cursa el noveno grado.
Lizzy Paola Ramírez, de 16 años, cursa el último año de la carrera de Ciencias y Humanidades.