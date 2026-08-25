Salud investiga muerte de joven de 23 años por sospechas de dengue en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras. - Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) investigan la muerte de un joven de 23 años que murió por sospechas de dengue en el Distrito Central. De acuerdo a Hommer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, el deceso fue notificado por la Región Metropolitana de Salud como un probable caso de muerte por dengue grave. Sin embargo, aclaró que todavía no ha sido confirmado por las autoridades sanitarias. "Estamos haciendo la recolección de la información porque tenemos una comisión de mortalidad por causa de dengue", explicó el funcionario.

La investigación contempla analizar desde el momento en que el joven llegó a recibir atención médica, su hospitalización, el tratamiento que recibió y los diferentes exámenes que le fueron practicados, así como sus resultados.

Mientras se determina la causa del cuarto deceso, Salud mantiene confirmadas tres muertes por dengue en el territorio nacional. El primer fallecimiento ocurrió en el departamento de Olancho y los otros dos se registraron en Choluteca.

El funcionario señaló que las autoridades informarán cuando concluya la investigación y se determine si efectivamente el dengue grave fue la causa de muerte del joven. Mejía informó que a la fecha, Honduras acumula un total de 8,072 casos, de los cuales 5,922 son dengue sin signos de alarma, 1,992 con signos de alarma, mientras que se reportan 158 casos de dengue grave. Los datos indican que el aumento esta semana fue de 401 nuevos casos, comparados con las cifras de la semana anterior, cuando se reportaron 7,671 contagios. Las regiones que reportan las incidencias más altas de esta enfermedad son el Distrito Central, Olancho, Choluteca, la región metropolitana de San Pedro Sula, Yoro, Colón, Cortés y Atlántida. Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población a eliminar los criaderos del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue.