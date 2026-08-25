"Mis errores los cometí y no busco culpables, yo los pagué": Alexander Ardón

El Paraíso, Copán.- Un día después de haber sido absuelto por la acusación de lavado de activos, Amílcar Alexander Ardón Soriano retornó al municipio de El Paraíso (Copán) donde se desempeñó por más de 10 años como alcalde.
Ardón, también conocido como "Chande", fue recibido por decenas de pobladores de El Paraíso, quienes se mostraban alegres por el exedil quien también fue condenado a prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
"Mis errores los cometí y no busco culpables, yo los pagué y Dios me dio la oportunidad de estar aquí de vuelta", declaró Ardón ante sus simpatizantes, a quienes agradeció por su apoyo y presencia.
Además, adelantó que organizará una fiesta el próximo sábado 29 de agosto para compartir con los habitantes y su familia. "La gente más humilde es la que más fuerza me daba en la cárcel", aseguró.
Historial de Ardón
Ayer -24 de agosto- el Tribunal de Sentencia de Criminalidad organizada, Medioambiente y Corrupción dictó un fallo absolutorio para Ardón Soriano, quien enfrentó un juicio por lavado de activos al ser señalado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de no poder justificar su patrimonio que asciende a 50 millones de lempiras.
"Chande" fue absuelto como consecuencia de inconsistencias detectadas en la pericia financiera presentada por la Fiscalía, encontrándose errores técnicos y matemáticos.
El tribunal concluyó que uno de los peritos no pudo justificar o comprobar el delito por el cual Ardón enfrentaba el proceso, por lo que resolvió absolverlo.
Ardón volvió a Honduras el 7 de abril de 2025 tras ser deportado de Estados Unidos, donde estuvo preso desde 2019 por traficar cocaína a gran escala. Cabe recordar que se entregó a las autoridades de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y recibió una reducción en su condena al servir como testigo en juicios contra otros narcos y narcopolíticos, como Juan Orlando y Juan Antonio "Tony" Hernández.
En los estadounidenses el propio Ardón confesó haber tenido participación en el asesinato de 56 personas en Honduras y pese a ello, no se ha abierto una causa investigación sobre estos hechos.
Ardón Soriano fue líder del cartel AA, operando junto a su hermano Hugo Ardón, quien fue nombrado como director del extinto Fondo Vial.
"Chande" aseguró en los tribunales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que sostenía una alianza con los hermanos Hernández Alvarado para traficar droga, valiéndose de sus cargos políticos.