"Mis errores los cometí y no busco culpables, yo los pagué": Alexander Ardón

El Paraíso, Copán.- Un día después de haber sido absuelto por la acusación de lavado de activos, Amílcar Alexander Ardón Soriano retornó al municipio de El Paraíso (Copán) donde se desempeñó por más de 10 años como alcalde. Ardón, también conocido como "Chande", fue recibido por decenas de pobladores de El Paraíso, quienes se mostraban alegres por el exedil quien también fue condenado a prisión en Estados Unidos por narcotráfico. "Mis errores los cometí y no busco culpables, yo los pagué y Dios me dio la oportunidad de estar aquí de vuelta", declaró Ardón ante sus simpatizantes, a quienes agradeció por su apoyo y presencia.

Además, adelantó que organizará una fiesta el próximo sábado 29 de agosto para compartir con los habitantes y su familia. "La gente más humilde es la que más fuerza me daba en la cárcel", aseguró.

Historial de Ardón

Ayer -24 de agosto- el Tribunal de Sentencia de Criminalidad organizada, Medioambiente y Corrupción dictó un fallo absolutorio para Ardón Soriano, quien enfrentó un juicio por lavado de activos al ser señalado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de no poder justificar su patrimonio que asciende a 50 millones de lempiras. "Chande" fue absuelto como consecuencia de inconsistencias detectadas en la pericia financiera presentada por la Fiscalía, encontrándose errores técnicos y matemáticos.