Liberales presentará hoy su contrapropuesta de reforma eléctrica ante el pleno del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Tras meses de debates, consensos y divisiones, el Congreso Nacional prevé retomar este martes la discusión en su tercer y último debate de la reforma al subsector eléctrico, un proyecto cuya estructura base fue presentada por el Poder Ejecutivo. No obstante, el debate estará marcado por la presentación de un conjunto de observaciones y contrapropuestas formuladas por la bancada del Partido Liberal, las cuales buscan ser integradas de forma directa al dictamen final antes de someterlo a la votación del pleno para su aprobación. ​Las modificaciones planteadas por la bancada rojiblanca son el resultado de jornadas de diálogo y consulta desarrolladas durante los últimos días con diversos sectores locales y parlamentarios.

El liderazgo de la bancada ha unificado estas iniciativas en un solo documento técnico para ser presentado formalmente ante la Comisión de Energía de la cámara legislativa.​ "Lo que se tiene previsto es que este martes vuelva a la agenda la discusión del tercer debate de la reforma al sector energético", reveló Alejandra Vallecillo, diputada por el departamento de Cortés. ​Desde la representación liberal se explicó que el documento incluye aportes recabados durante el fin de semana en encuentros con autoridades municipales y legisladores de diferentes departamentos del país. La intención es que la comisión dictaminadora acepte e incorpore estos agregados dentro del texto que se encuentra actualmente en debate.​​

Entre las principales observaciones de la bancada figura la eliminación de los mecanismos de contratación directa, proponiendo en su lugar el esquema de subastas inversas para garantizar la transparencia en la compra de energía.

Asimismo, la propuesta exige establecer mecanismos que protejan la economía de las familias y mantengan la estabilidad de las tarifas eléctricas. ​"Nosotros esperamos que en el tercer debate se consideren las observaciones que van orientadas más que todo al tema de las contrataciones directas, que estamos en contra y se ha propuesto la subasta inversa", señaló la congresista.

​De igual forma, el paquete de sugerencias presentado a la comisión dictaminadora incluye la salvaguarda de los activos y bienes del Estado vinculados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La propuesta liberal también contempla la apertura de espacios de participación para la generación mediante fuentes renovables dentro de la matriz energética nacional.​ "Estamos pidiendo también que se aseguren los bienes del Estado, que es por lo que hemos estado peleando todo este tiempo, y ellos han aceptado esas observaciones; también se ha solicitado que se le dé espacio a la energía renovable", indicó la legisladora.​ Por otro lado, los planteamientos promovidos por la bancada incorporan demandas de los gobiernos locales, entre las que destaca el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la estatal eléctrica con los municipios por concepto de impuesto sobre industria y comercio, un pago que registraba mora en años anteriores. ​"Queremos realmente ver esos beneficios en el pueblo transformados de una tarifa digna y que los alcaldes inclusive puedan percibir ese impuesto por industria y comercio que hace unos años no pagaba la ENEE", afirmó Vallecillo.​