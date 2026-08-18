Congreso Nacional en negociaciones definitivas para aprobar reformas al sector eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional enfrenta horas decisivas ante la inminente votación de las reformas estructurales al subsector eléctrico. En una jornada de cabildeos políticos de alto nivel, la bancada del Partido Liberal, sus alcaldes y las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) se encuentran reunidos de emergencia para unificar criterios y presentar su contrapropuesta técnica definitiva al pleno legislativo. ​La postura que adopte el liberalismo se ha convertido en el eje pivote de la discusión parlamentaria, en virtud de que sus diputados ostentan los votos determinantes para alcanzar o frenar los 65 votos que exige la aprobación de la normativa. ​Sin el respaldo expreso de la bancada liberal a un dictamen de consenso, la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo carece de los números necesarios para convertirse en ley de la República.

​"Nosotros hemos manifestado desde la Comisión de Energía, desde la Junta Directiva, desde la bancada del Partido Nacional que estamos expectantes con respecto a cuáles serán las valoraciones que la bancada del Partido Liberal pondrá sobre la mesa en relación a la reforma del subsector eléctrico", expresó Lissi Cano, vicepresidenta del Congreso Nacional e integrante de la Comisión de Energía. ​La dirigencia liberal sostiene que solo respaldará la iniciativa si el dictamen final absorbe de forma integral las observaciones de su contrapropuesta, la cual exige blindar de forma explícita el patrimonio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para impedir cualquier figura de privatización parcial o total. ​El paquete de reformas en debate busca reestructurar operativamente la estatal eléctrica, fortalecer las facultades del ente regulador y frenar la profunda sangría financiera que ahoga las finanzas públicas del país. ​"Es necesario que aprobemos y les demos las herramientas a quienes lideran todas las instituciones que tienen que ver con el tema energía para que ellos puedan darle a la población tres ítems importantes: una energía de calidad, una energía disponible y por supuesto un buen precio para los más de 2 millones de abonados", afirmó Cano. ​Desde el oficialismo y la junta directiva del Parlamento se advierte que la parálisis legislativa sobre el tema energético conlleva un costo financiero insostenible para el Estado, reflejado en el déficit operativo diario y la falta de inversión en las redes de distribución.​Según las estimaciones técnicas manejadas en el seno de la Comisión de Energía, la inacción en la transformación del sector perpetúa pérdidas operativas que impactan de manera directa los recursos del presupuesto nacional.