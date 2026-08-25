Presidente Asfura promete llevar lo mejor a los niños con nuevo plan de alimentación escolar

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció este martes en Comayagua el fortalecimiento del programa de alimentación escolar y la entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas por la sequía. Estas acciones se ejecutarán como parte de las medidas prioritarias para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la niñez hondureña.

En conferencia de prensa en el marco del Encuentro Latinoamericano de la Red de Alimentación Escolar Sostenible, el mandatario destacó que "actualmente se atiende a un millón 215 mil estudiantes con raciones alimentarias diarias, con una inversión de mil 20 millones de lempiras". Asimismo, dio a conocer que para el próximo año se aumentará el presupuesto para mejorar la calidad y cobertura del programa. “Llevar el mejor plato a nuestros niños en las escuelas es una prioridad. Queremos que esta ración sea producto de la misma comunidad, que allí en la comunidad se produzca y se pueda entregar a las escuelas, para generar esa producción y desarrollo que tenemos”, expresó.

Indicó que el Gobierno trabaja en la implementación de la ración fresca, que incluirá verduras, frutas y pescado, en coordinación con quince mancomunidades a nivel nacional. Eso con el objetivo de fortalecer el plato alimentario y promover la producción local de los productos que se van a consumir en los centros educativos. “¿Por qué no incluir también el pescado? Eso viene a mejorar la producción local, no solo del tema acuífero, sino de toda la producción de la ración fresca más cerca de la comunidad”, detalló Asfura. Asimismo, confirmó que para final de año, se completará la entrega de textos escolares de primero a noveno grado.