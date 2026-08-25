Presidente Asfura promete llevar lo mejor a los niños con nuevo plan de alimentación escolar

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció este martes en Comayagua el fortalecimiento del programa de alimentación escolar y la entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas por la sequía.
Estas acciones se ejecutarán como parte de las medidas prioritarias para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la niñez hondureña.
En conferencia de prensa en el marco del Encuentro Latinoamericano de la Red de Alimentación Escolar Sostenible, el mandatario destacó que "actualmente se atiende a un millón 215 mil estudiantes con raciones alimentarias diarias, con una inversión de mil 20 millones de lempiras".
Asimismo, dio a conocer que para el próximo año se aumentará el presupuesto para mejorar la calidad y cobertura del programa.
“Llevar el mejor plato a nuestros niños en las escuelas es una prioridad. Queremos que esta ración sea producto de la misma comunidad, que allí en la comunidad se produzca y se pueda entregar a las escuelas, para generar esa producción y desarrollo que tenemos”, expresó.
Indicó que el Gobierno trabaja en la implementación de la ración fresca, que incluirá verduras, frutas y pescado, en coordinación con quince mancomunidades a nivel nacional.
Eso con el objetivo de fortalecer el plato alimentario y promover la producción local de los productos que se van a consumir en los centros educativos.
“¿Por qué no incluir también el pescado? Eso viene a mejorar la producción local, no solo del tema acuífero, sino de toda la producción de la ración fresca más cerca de la comunidad”, detalló Asfura.
Asimismo, confirmó que para final de año, se completará la entrega de textos escolares de primero a noveno grado.
Además, en 2027 se ampliará la cobertura a décimo y onceavo grado, beneficiando a alrededor de 1.3 millones de estudiantes con aproximadamente diez millones de libros.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez, informó que "el Gobierno ha entregado 24 mil 800 paquetes de alimentos a familias afectadas por la sequía en municipios del corredor seco, con la meta de alcanzar a 60 mil o 70 mil familias en los próximos días".
"Cada paquete incluye dos sacos de alimentos con un promedio de 160 libras, que contienen las proteínas y calorías necesarias para atender la emergencia alimentaria", dijo.
“Tenemos la ración 35 que tenemos en emergencia para seguir apoyando. Esta es una instrucción que tenemos del señor presidente: no paramos con todo lo que es la ayuda humanitaria, aparte del apoyo que también se está brindando sin parar con lo que es la alimentación en todos los centros educativos del país”, precisó la ministra Juárez.
La funcionaria destacó que, además de la ración seca que se entrega en los centros educativos, "se trabaja en la implementación de la ración fresca, que incluirá verduras, frutas y pescado, con el acompañamiento de las mancomunidades y los gobiernos locales".