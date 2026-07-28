Honduras vuelve a acceder a fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras. -La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó un convenio con la organización Partners of Americas, que permitirá a Honduras acceder nuevamente a fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) por un monto de 40 millones de dólares para fortalecer el Programa Nacional de Alimentación Escolar. "Hemos firmado una carta de entendimiento para unos fondos que vienen a fortalecer la alimentación escolar en los departamentos de La Paz e Intibucá. Son más de 40 millones de dólares que Estados Unidos está apoyándonos y se van a invertir en seis años", detalló Fátima Juárez, titular de la Sedesol.

El acuerdo fue firmado por la ministra Juárez y Roger Sánchez O'Neill, director de Partners of Americas, en el marco del programa de alimentos McGovern-Dole, como muestra de la confianza en la nueva administración de Sedesol y el respaldo internacional hacia el gobierno del presidente Nasry Asfura. El convenio permitirá a Honduras acceder a más de 1,000 millones de lempiras que serán ejecutados durante seis años, para beneficiar a más de 96 mil niños y niñas de prebásica hasta noveno grado, en unas dos mil escuelas públicas en las comunidades más remotas de la zona occidental del país. “La buena noticia también es que Estados Unidos está pensando en extender este beneficio a otros departamentos, que nos va a ayudar a nosotros para ver el presupuesto que ya tenemos para alimentación escolar y en qué más podemos invertirlo”, dijo Juárez.

Esta iniciativa permitirá fortalecer el Programa Nacional de Alimentación Escolar que impulsa el gobierno, a través de una mejor coordinación interinstitucional, establecer sistemas de trazabilidad de alimentos, mejorar la infraestructura de agua, saneamiento e higiene en las escuelas priorizadas. Además, apoyo en la distribución de los alimentos que incluyen la ración seca y fresca, así como fortalecer los comités de Alimentación Escolar y asociaciones municipales. “Esta alianza refleja nuestro compromiso compartido de fortalecer la alimentación escolar como una herramienta vital para el aprendizaje, el bienestar y la permanencia de los niños en el aula y demuestra que cuando las instituciones trabajan juntas, pueden generar soluciones sostenibles y de alto impacto para las comunidades”, destacó Roger Sánchez, director de Partners of Americas.