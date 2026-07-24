Firman carta de entendimiento para que más de 96,000 alumnos reciban alimentación escolar

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 96,000 estudiantes de los departamentos de La Paz e Intibucá serán beneficiados con un programa integral de alimentación escolar, nutrición infantil y fortalecimiento educativo. Las autoridades de Educación firmaron un memorándum de entendimiento con la organización Partners of the Americas (POA). El convenio permitirá la ejecución de acciones en más de 1,900 centros educativos, con el objetivo de mejorar la alimentación escolar, así como las condiciones de aprendizaje, la permanencia y desarrollo integral de niños y jóvenes en estas zonas priorizadas.

El proyecto será desarrollado por Partners of the Americas a través del Programa Internacional McGovern-Dole de Alimentos para la Educación y Nutrición Infantil, financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La titular de la Secretaría de Educación, Arely Argueta, señaló que este acuerdo representa un avance en el fortalecimiento del sistema educativo en regiones con mayores necesidades. "La alimentación escolar fortalece el aprendizaje, mejora la nutrición y también representa un apoyo para la economía de las familias. Este programa beneficiará a estudiantes desde prebásica hasta el tercer ciclo, y buscamos ampliar este modelo a otros departamentos mediante nuevas alianzas", indicó la ministra. Argueta agregó que una adecuada nutrición incide directamente en el rendimiento académico y contribuye a reducir la deserción escolar. Por su parte, el director del Programa Internacional McGovern-Dole en Honduras, Roger Sánchez, destacó que la iniciativa consolida una alianza estratégica orientada a mejorar las condiciones de la niñez en el país. "Cuando un niño llega bien alimentado a la escuela tiene mayores oportunidades para aprender, participar y mantenerse dentro del sistema educativo", afirmó.