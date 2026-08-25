¿Hay vehículos abandonados en su colonia? Así puede denunciarlo en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos que encuentren vehículos abandonados o en estado de chatarra en calles, barrios y colonias de la ciudad pueden reportarlos para que las autoridades verifiquen su ubicación y determinen si corresponde retirarlos. Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, pidió a los ciudadanos enviar fotografías, videos y la ubicación exacta del vehículo para facilitar la atención de cada denuncia. La medida forma parte del operativo “Fuera Chatarra”, mediante el cual se busca retirar vehículos que llevan años abandonados en distintos puntos de la capital.

“Indíquenos en su barrio y colonia dónde hay vehículos chatarra para poder llegar con los equipos. Se trata de hacer limpieza y poner orden en nuestra capital”, señaló Esperanza. Los vehículos abandonados pueden convertirse en obstáculos para peatones y conductores, además de ocupar espacios públicos que podrían utilizarse para la circulación o el estacionamiento regulado. El alcalde Juan Diego Zelaya también pidió a los capitalinos reportar estos automóviles para ampliar la identificación de puntos donde existen unidades abandonadas. “Si usted está en su barrio y colonia y hay un carro chatarra por ahí, denúncielo, mándenos fotos, videos, la ubicación”, manifestó el alcalde.

¿Dónde se puede denunciar un vehículo chatarra?