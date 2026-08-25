AMDC extiende emergencia hídrica en la capital hasta el 15 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) extendió el estado de emergencia hídrica para la capital hasta el 15 de diciembre como consecuencia de la sequía y los bajos niveles de agua de las represas.

La municipalidad asegura que esta decisión le permitirá junto a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) continuar con estrategias para combatir la escasez del vital líquido. Cabe recordar que inicialmente, el estado de emergencia hídrica finalizaría el 26 de agosto.

Asimismo, informó que la represa Los Laureles se encuentra en un 34.66% de su capacidad, mientras que la represa Concepción cuenta con un 28.44%, reflejando bajos niveles considerando la vasta población de la capital. En ese sentido, la alcaldía señaló que el abastecimiento de agua se mantiene bajo un "régimen de baja presión".