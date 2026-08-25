AMDC extiende emergencia hídrica en la capital hasta el 15 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) extendió el estado de emergencia hídrica para la capital hasta el 15 de diciembre como consecuencia de la sequía y los bajos niveles de agua de las represas.
La municipalidad asegura que esta decisión le permitirá junto a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) continuar con estrategias para combatir la escasez del vital líquido. Cabe recordar que inicialmente, el estado de emergencia hídrica finalizaría el 26 de agosto.
Asimismo, informó que la represa Los Laureles se encuentra en un 34.66% de su capacidad, mientras que la represa Concepción cuenta con un 28.44%, reflejando bajos niveles considerando la vasta población de la capital. En ese sentido, la alcaldía señaló que el abastecimiento de agua se mantiene bajo un "régimen de baja presión".
La AMDC indicó que entre las principales acciones que ejecutarán, figura la distribución de agua de forma gratuita mediante carros cisternas, la perforación y recuperación de pozos, y el fortalecimiento de las fuentes de abastecimiento.
Las disposiciones que tomen las autoridades municipales en el marco de esta emergencia seguirán activas mientras persistan las desfavorables condiciones climáticas y los bajos niveles de las represas.
Distrito Central en alerta roja
El pasado 19 de agosto la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que 75 municipios del país fueron elevados a alerta roja por la sequía, entre ellos, el Distrito Central.
La falta de precipitaciones ha provocado que los racionamientos de agua sean más estrictos. Actualmente, se tiene contemplada la distribución del líquido cada nueve días, pero podría extenderse a cada diez u once días.
Sin embargo, no en todas los barrios y colonias se cumple esto, orillando a los pobladores a tener que comprar barriles o cisternas para abastecerse.
Son 234 municipios a nivel nacional los que se encuentran bajo estado de alerta por sequía. Ante ello, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) contempla aplicar el "bombardeo" de nubes con yoduro de plata para estimular la lluvia.