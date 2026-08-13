Hasta 11 días sin agua: así podría agravarse la crisis en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos podrían enfrentar racionamientos de agua de hasta 10 u 11 días si las lluvias no llegan en las próximas semanas y los niveles de los embalses continúan descendiendo, advirtió Gustavo Boquín, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) . Actualmente, el abastecimiento en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela se realiza con ciclos de hasta nueve días, pero este período podría ampliarse ante la falta de precipitaciones que permitan recuperar las reservas. Boquín informó que Los Laureles se encuentra en 38% de su capacidad, mientras que el embalse La Concepción ronda el 30%, niveles que mantienen bajo presión el suministro de agua para la capital.

El funcionario señaló que las condiciones meteorológicas previstas para agosto no serían suficientes para recuperar de manera significativa las reservas de los principales embalses. "No esperamos lluvias en todo agosto", advirtió Boquín, aunque explicó que para este viernes se prevé el ingreso de una onda tropical al territorio nacional. Sin embargo, este fenómeno estaría acompañado principalmente de aire frío y no de las lluvias intensas que necesita la capital para recuperar sus fuentes de abastecimiento. "No estamos avizorando lluvias fuertes que nos puedan ayudar a recargar los embalses", explicó el gerente de la UMAPS. La preocupación se concentra especialmente en lo que ocurra durante las últimas semanas de agosto, ya que si las condiciones de sequía continúan, los períodos entre cada distribución de agua tendrían que ampliarse. "Sí se podrían agudizar los racionamientos, si al final de agosto, principios de septiembre mantenemos esta situación de total sequía", señaló Boquín.