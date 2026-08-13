Proyecto de mitigación en la Miramesí alcanza 95% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- La obra de mitigación que se ejecuta en la colonia Miramesí, a orillas del río Choluteca, registra un 95% de avance y se encuentra en su etapa final, de acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El proyecto contempla una inversión de más de 100 millones de lempiras y comprende trabajos destinados a estabilizar el terreno y reducir los riesgos de deslizamientos e inundaciones. Cabe destacar que en esta zona residen familias de aproximadamente 20 colonias que, históricamente, han sido afectadas en época de invierno.

Entre los trabajos ya concluidos figura la pavimentación con concreto hidráulico. Actualmente, las labores se concentran en la construcción de una plaza pública y la instalación de barandales. La intervención abarca sectores comprendidos entre La Concordia y barrio Abajo hasta los alrededores de la Villa Campesina, incluyendo áreas de la colonia Sagastume y Miramesí.

Construyen tres tipos de estructuras para contener el terreno

Uno de los componentes principales del proyecto es la construcción de estructuras para reforzar los taludes y reducir el riesgo de movimientos de tierra. La obra incluye un muro de concreto ciclópeo, un muro de pilotes anclado y una pantalla de concreto anclado, destinados a estabilizar distintos puntos del área intervenida. También se contempla la construcción y reconstrucción de pilas para abastecimiento de agua y la instalación de infraestructura para conducir las aguas grises hacia el sistema de alcantarillado existente. Además, el proyecto busca recuperar áreas que tradicionalmente han sido utilizadas por los vecinos y evitar nuevos asentamientos humanos en una zona considerada vulnerable.

Plaza pública entra en la etapa fina