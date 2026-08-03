Inician trabajos de mitigación en anillo periférico ante riesgo por filtraciones y erosión

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de un muro de contención y la pavimentación de un tramo de 25 metros lineales avanzan en el anillo periférico a la altura de la entrada de la residencial Venecia, en el Distrito Central, como parte de las obras para prevenir nuevos socavones y garantizar la seguridad vial.

Los trabajos comenzaron hace 15 días y, de acuerdo con las autoridades encargadas de la obra, se espera que concluyan dentro de un mes, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el ritmo de ejecución.

El proyecto contempla la construcción de un muro de contención que reforzará la estabilidad del terreno, además de la reposición del pavimento que resultó afectado por la erosión causada por las lluvias.

"Comenzamos los trabajos hace unos 15 días y esperamos terminarlos dentro de un mes. La obra incluye un muro de contención y la pavimentación de 25 metros lineales", explicó Carlos Méndez, encargado de la obra.

Según el encargado, la intervención fue necesaria porque el agua socavó la base de la carretera, dejando el pavimento sin soporte y poniendo en riesgo el paso de vehículos.