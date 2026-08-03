Inician trabajos de mitigación en anillo periférico ante riesgo por filtraciones y erosión

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de un muro de contención y la pavimentación de un tramo de 25 metros lineales avanzan en el anillo periférico a la altura de la entrada de la residencial Venecia, en el Distrito Central, como parte de las obras para prevenir nuevos socavones y garantizar la seguridad vial.
Los trabajos comenzaron hace 15 días y, de acuerdo con las autoridades encargadas de la obra, se espera que concluyan dentro de un mes, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el ritmo de ejecución.
El proyecto contempla la construcción de un muro de contención que reforzará la estabilidad del terreno, además de la reposición del pavimento que resultó afectado por la erosión causada por las lluvias.
"Comenzamos los trabajos hace unos 15 días y esperamos terminarlos dentro de un mes. La obra incluye un muro de contención y la pavimentación de 25 metros lineales", explicó Carlos Méndez, encargado de la obra.
Según el encargado, la intervención fue necesaria porque el agua socavó la base de la carretera, dejando el pavimento sin soporte y poniendo en riesgo el paso de vehículos.
"Aquí lo que se hizo fue un socavón y elpavimento quedó en el aire y por eso se está construyendo el nuevo muro de contención para proteger la vía", detalló Méndez.
Actualmente, la obra presenta un avance estimado de entre el 35% y el 40%, mientras continúan las labores de excavación, cimentación y conformación de la estructura de contención.
"El proyecto ya registra un avance de entre el 35 y el 40 por ciento y seguimos trabajando para concluirlo en el tiempo previsto", aseguró el responsable de la obra.
Según Méndez, esta intervención tiene un carácter preventivo, ya que en los alrededores se han formado varios socavones por la filtración de agua durante las temporadas lluviosas.
"Esta obra busca proteger la carretera porque en este sector ya se han registrado varios socavones que representan un riesgo para quienes transitan por la zona", expresó Méndez.
El sitio donde se ejecutan los trabajos ha sido escenario de incidentes en los últimos años. En octubre de 2025, una volqueta cayó en un socavón que se abrió en la entrada de la residencial Venecia.
Un año antes, en 2024, un autobús también cayó en otro socavón en el mismo sector, hechos que evidenciaron la vulnerabilidad de la vía y la necesidad de ejecutar obras de mitigación para evitar nuevas emergencias.