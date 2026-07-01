Reportan un avance del 90% en muro de contención en colonia Miramesí

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del muro de contención en el margen derecho del río Choluteca, a la altura de la colonia Miramesí, registra un avance superior al 90% y entra en su fase final de ejecución.
Las autoridades municipales mantienen la proyección de entrega de la obra para finales de julio, como parte del cierre del proyecto de mitigación en este sector de la capital hondureña.
La obra se desarrolla en una zona considerada de alto riesgo en el Distrito Central, donde históricamente se han presentado deslizamientos e inundaciones que afectan las vías de acceso por la cercanía con el río Choluteca.
La intervención inició en julio de 2024 con una planificación inicial que estimaba su finalización en un plazo de ocho meses. Esa programación original situaba la entrega en marzo de 2025, sin embargo, el cronograma fue extendiéndose por ajustes técnicos y condiciones del terreno.
A finales de 2025, la obra continuaba en ejecución con presencia de maquinaria, personal técnico y trabajos activos en diferentes frentes.
El proyecto forma parte del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático dirigido por Julio Quiñónez, director del mismo. Este proyecto de mitigación de la Miramesí es impulsado con financiamiento de la cooperación alemana.
La obra de mitigación reducirá el impacto de eventos naturales en comunidades ubicadas al norte de la capital. Las emergencias de esta zona tienen datos desde hace 27 durante el paso del huracán Mitch, cuando se registró un deslizamiento que alteró el cauce del río.
El objetivo principal es brindar protección a más de 16 comunidades vulnerables mediante infraestructura de contención y estabilización de la ribera.
El financiamiento del proyecto supera los 104 millones de lempiras y cuenta con el respaldo de la Cooperación Alemana KfW.
En el componente estructural se han implementado sistemas de anclaje con cables de alta resistencia instalados a profundidades aproximadas de 25 metros.
El muro de contención alcanza alrededor de 150 metros lineales, con variaciones en su altura según la topografía del terreno.
La estructura incluye pilotes que llegan hasta profundidades entre 17 y 20 metros, con un estimado cercano a los 200 elementos de soporte. Estos componentes buscan garantizar la estabilidad del muro frente a la presión del terreno y las condiciones del río Choluteca.
Este proyecto comenzó en 2024 con la esperanza de reducir los riesgos en la Miramesí, donde los habitantes sufren cada año por las crecidas del río y los deslizamientos que obstruyen hasta las vías de acceso a la zona.