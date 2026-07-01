Reportan un avance del 90% en muro de contención en colonia Miramesí

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del muro de contención en el margen derecho del río Choluteca, a la altura de la colonia Miramesí, registra un avance superior al 90% y entra en su fase final de ejecución.

Las autoridades municipales mantienen la proyección de entrega de la obra para finales de julio, como parte del cierre del proyecto de mitigación en este sector de la capital hondureña.

La obra se desarrolla en una zona considerada de alto riesgo en el Distrito Central, donde históricamente se han presentado deslizamientos e inundaciones que afectan las vías de acceso por la cercanía con el río Choluteca.

La intervención inició en julio de 2024 con una planificación inicial que estimaba su finalización en un plazo de ocho meses. Esa programación original situaba la entrega en marzo de 2025, sin embargo, el cronograma fue extendiéndose por ajustes técnicos y condiciones del terreno.

A finales de 2025, la obra continuaba en ejecución con presencia de maquinaria, personal técnico y trabajos activos en diferentes frentes.

El proyecto forma parte del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático dirigido por Julio Quiñónez, director del mismo. Este proyecto de mitigación de la Miramesí es impulsado con financiamiento de la cooperación alemana.