¿En qué horario llegará el agua esta semana en Tegucigalpa? Conozca el calendario de su colonia

Martes 30 de junio

La distribución de agua potable para este martes fue programada entre las 5:00 de la tarde y las 2:00 de la la madrugada del día siguiente. El suministro llegará a sectores como Brisas de Suyapa, Nueva Suyapa, Flores de Oriente, La Libertad, Los Higueros, Fehcovil, Villa San Caralampio, La Alhambra, Buena Vista, Buenos Aires, Linton, Miramesí, Altos de Miramesí, Tierra Colorada, La Pedrera, Palmira (parte baja), Walter (parte baja), El Porvenir (parte baja), Jardín Las Mercedes, La Campaña, Manchén y Matamoros, entre otros.