¿En qué horario llegará el agua esta semana en Tegucigalpa? Conozca el calendario de su colonia

Los habitantes del Distrito Central ya pueden consultar el cronograma de distribución de agua potable correspondiente a esta semana, luego de que la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) publicara los horarios establecidos para el abastecimiento en diversos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
La programación, que comenzó este martes 30 de junio y se extenderá hasta el domingo 5 de julio, detalla los horarios en los que se habilitará el suministro en barrios, colonias y residenciales de la capital. La distribución dependerá de la ubicación geográfica de cada sector y del sistema de abastecimiento que los atiende.
De acuerdo con la información oficial, el servicio continuará siendo suministrado desde las represas Los Laureles, La Concepción y el sistema El Picacho, fuentes que abastecen a gran parte de la población capitalina.
Las autoridades municipales recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los horarios establecidos, almacenar agua de manera responsable y utilizar el recurso de forma racional ante las variaciones en el calendario de distribución.
Martes 30 de junio
La distribución de agua potable para este martes fue programada entre las 5:00 de la tarde y las 2:00 de la la madrugada del día siguiente. El suministro llegará a sectores como Brisas de Suyapa, Nueva Suyapa, Flores de Oriente, La Libertad, Los Higueros, Fehcovil, Villa San Caralampio, La Alhambra, Buena Vista, Buenos Aires, Linton, Miramesí, Altos de Miramesí, Tierra Colorada, La Pedrera, Palmira (parte baja), Walter (parte baja), El Porvenir (parte baja), Jardín Las Mercedes, La Campaña, Manchén y Matamoros, entre otros.
Miércoles 1 de julio
Para el miércoles, el servicio estará disponible desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en colonias y barrios como Los Próceres, 21 de Octubre, La Fraternidad, San Pablo, Reparto Abajo, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, Miraflores Sur, Villa Cristina, San Jorge, Belén, Bendeck, Country Club, Lomas del Country, Divanna, Hollywood, Centroamericana, Mayangle, Monseñor Fiallos, Progreso No. 1, Soledad, barrio Guacerique, barrio La Bolsa, La Lempira, el centro de Comayagüela, El Calvario, El Obelisco, Villa Adela e Iberia, entre otros sectores.
Jueves 2 de julio
La programación del jueves contempla la distribución entre las 5:00 de la tarde y las 2:00 de la madrugada del viernes. El agua llegará a Bella Oriente, Casabola, Guaymuras, Hato de Enmedio, Jacaleapa, Lomas de Jacaleapa, San Ángel, San Ignacio, Valencia, Víctor F. Ardón, Villa Las Palmeras, Villa Nueva, residencial Gloria a Dios, Jesús Aguilar Paz, Villa de San Ignacio, Ciudad Jardín, Lomas de San José, Lomas de Nauboo y residencial Vista Real.
Viernes 3 de julio
El abastecimiento continuará el viernes desde las 12:00 del mediodía hasta la medianoche. Durante esta jornada recibirán el servicio sectores como Palmira (parte alta), Walter (parte alta), El Porvenir, Jardín Las Mercedes, La Campaña, Manchén, Matamoros, residencial Maya, La Reforma, San Carlos, La Leona, Casamata, Guadalupe, San Felipe, San Rafael y el sector La Cabaña.
Sábado 4 de julio
La UMAPS informó que el suministro para el sábado está programado desde las 3:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana del domingo. La distribución alcanzará la colonia Kennedy, Bernardo Dazy, Las Palmas, residencial Plaza, residencial La Joya, Vega de la Joya, Villa Colonial, residencial San Juan, Guadalupe, Los Alcaldes, Toncontín, Lomas de Toncontín, Roble Este y Roble Oeste.
Domingo 5 de julio
Finalmente, el domingo el servicio se brindará desde las 12:00 de la medianoche hasta las 5:00 de la tarde. El cronograma incluye sectores como bulevar Morazán, Castaño, Izaguirre, Los Próceres, Pueblo Nuevo, Sabanagrande, Santa Ana, Cerro Azul, El Chimbo, Linda Vista Este, Montecarlo, Las Lomas y Las Minitas.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población capitalina para hacer un uso responsable del agua potable.
Además, invitaron a los capitalinos a mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre cualquier modificación en el calendario de distribución.