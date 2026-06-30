Informe revela cómo año a año el cerro sufrió cambios antes de derrumbarse en anillo periférico

Este collage de imágenes satelitales muestra además el inicio de la apertura de la calle de acceso a las tres bodegas (2002) en la parte superior del cerro. Luego en 2008 la calle más formada y finalmente ampliada en 2015, una obra que no presenta registro de permisos de construcción y que además llevó a que se alterara las escorrentías y cauces intermitentes naturales y la falta de obras de canalización y control en la zona de la cara expuesta del talud.