Confraternidad Evangélica pide reformas eléctricas y garantías de no privatizar la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) instó este martes -1 de julio- al Gobierno y al Congreso Nacional a desarrollar un proceso más amplio, transparente y técnicamente fundamentado para discutir las reformas al marco legal e institucional del subsector eléctrico, al considerar que las decisiones que se adopten tendrán un impacto directo sobre la calidad del servicio, las tarifas y el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En un comunicado oficial, la CEH reconoce que la ENEE atraviesa importantes dificultades gerenciales, financieras y operativas, derivadas de problemas históricos de gestión, situación que afecta tanto a los hogares como al sector productivo mediante interrupciones del servicio y elevados costos de la energía. Frente a este escenario, sostiene que cualquier reforma debe construirse mediante un proceso participativo, libre de sesgos ideológicos y respaldado por criterios técnicos.

"La discusión apresurada y reducida de estas modificaciones constituye un error", señala el pronunciamiento, en el que también solicita al Ejecutivo mejorar la información pública sobre la situación del subsector eléctrico y ampliar los espacios de socialización ciudadana antes de la aprobación de las reformas. Asimismo, plantea incorporar propuestas provenientes de sectores no estatales para fortalecer la eficiencia institucional y elevar la calidad del servicio. La organización enfatiza que la propiedad de los activos estratégicos y la autoridad legal sobre el sistema eléctrico deben permanecer bajo control del Estado, descartando que la modernización implique la privatización de la ENEE o de las instituciones vinculadas a la generación, transmisión y distribución de energía. A su juicio, estas entidades constituyen un componente de seguridad nacional y un pilar para el desarrollo económico del país. Entre sus principales llamados, la CEH también exhorta a los actores políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación a conducir el debate con responsabilidad, evitando que las reformas sean utilizadas con fines partidarios o intereses económicos particulares que distorsionen una discusión considerada estratégica para Honduras.