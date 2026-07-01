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Confraternidad Evangélica pide reformas eléctricas y garantías de no privatizar la ENEE

La organización exhorta al Gobierno y al Congreso a ampliar el debate sobre la reforma del subsector eléctrico, preservar la propiedad estatal de la empresa y priorizar un servicio de calidad con tarifas justas

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 16:18
Confraternidad Evangélica pide reformas eléctricas y garantías de no privatizar la ENEE

La CEH también exhorta a los actores políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación a conducir el debate con responsabilidad, evitando que las reformas sean utilizadas con fines partidarios o intereses económicos particulares.

 Foto de archivo: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) instó este martes -1 de julio- al Gobierno y al Congreso Nacional a desarrollar un proceso más amplio, transparente y técnicamente fundamentado para discutir las reformas al marco legal e institucional del subsector eléctrico, al considerar que las decisiones que se adopten tendrán un impacto directo sobre la calidad del servicio, las tarifas y el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En un comunicado oficial, la CEH reconoce que la ENEE atraviesa importantes dificultades gerenciales, financieras y operativas, derivadas de problemas históricos de gestión, situación que afecta tanto a los hogares como al sector productivo mediante interrupciones del servicio y elevados costos de la energía. Frente a este escenario, sostiene que cualquier reforma debe construirse mediante un proceso participativo, libre de sesgos ideológicos y respaldado por criterios técnicos.

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"La discusión apresurada y reducida de estas modificaciones constituye un error", señala el pronunciamiento, en el que también solicita al Ejecutivo mejorar la información pública sobre la situación del subsector eléctrico y ampliar los espacios de socialización ciudadana antes de la aprobación de las reformas. Asimismo, plantea incorporar propuestas provenientes de sectores no estatales para fortalecer la eficiencia institucional y elevar la calidad del servicio.

La organización enfatiza que la propiedad de los activos estratégicos y la autoridad legal sobre el sistema eléctrico deben permanecer bajo control del Estado, descartando que la modernización implique la privatización de la ENEE o de las instituciones vinculadas a la generación, transmisión y distribución de energía. A su juicio, estas entidades constituyen un componente de seguridad nacional y un pilar para el desarrollo económico del país.

Entre sus principales llamados, la CEH también exhorta a los actores políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación a conducir el debate con responsabilidad, evitando que las reformas sean utilizadas con fines partidarios o intereses económicos particulares que distorsionen una discusión considerada estratégica para Honduras.

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Como contexto, el pronunciamiento surge mientras el Congreso Nacional analiza un paquete de reformas orientadas a reestructurar la gobernanza del subsector eléctrico y fortalecer la institucionalidad de la ENEE, iniciativas que han generado un amplio debate entre sectores políticos, empresariales y sociales.

El comunicado concluye con un llamado a tomar decisiones "inteligentes y responsables" que permitan modernizar el sistema eléctrico, combatir la ineficiencia y la corrupción, y garantizar a la población un servicio confiable, sostenible y con tarifas justas, objetivos que la CEH considera indispensables para impulsar la competitividad y el bienestar nacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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