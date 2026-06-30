Presidente Asfura solicita al Congreso Nacional aprobar las reformas del sector eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura reafirmó este martes que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continuará siendo patrimonio del pueblo hondureño y aseguró que las reformas tienen como único objetivo rescatar, fortalecer y garantizar la sostenibilidad de la estatal.

En ese sentido, exhortó a los 128 diputados del Congreso Nacional para que respalden las reformas del sector eléctrico.

“Esa palabra (privatización) no existe. La ENEE es de los hondureños, de cada uno de nosotros, y así va a seguir siendo. Y por eso es que estamos tomando medidas importantes, porque debemos conservarla”, dijo.