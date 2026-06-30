Presidente Asfura solicita al Congreso Nacional aprobar las reformas del sector eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura reafirmó este martes que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continuará siendo patrimonio del pueblo hondureño y aseguró que las reformas tienen como único objetivo rescatar, fortalecer y garantizar la sostenibilidad de la estatal.
En ese sentido, exhortó a los 128 diputados del Congreso Nacional para que respalden las reformas del sector eléctrico.
“Esa palabra (privatización) no existe. La ENEE es de los hondureños, de cada uno de nosotros, y así va a seguir siendo. Y por eso es que estamos tomando medidas importantes, porque debemos conservarla”, dijo.
“No podemos seguir desangrando; hay que detener esa hemorragia que tiene la ENEE y la única manera es tomando decisiones serias para poderla conservar y que siga siendo de nosotros. Estas decisiones que estamos tomando son para que siga siendo nuestra, para fortalecerla y poder decir sí se puede”, recalcó el mandatario.
El mandatario advirtió: “Si no arreglamos la ENEE, no hay forma de sacar adelante a Honduras. Estamos perdiendo 1,000 millones de lempiras mensuales, eso es aparte de los 283 millones que el Gobierno otorga como aporte al consumo de energía nacional"
“Pueblo de Honduras, por favor, escúchenme; si no nos ordenamos, no va a haber manera de que tengamos un futuro claro. Les pido a los diputados que nos den ese voto de confianza para poder cambiar a Honduras”, expresó Asfura.
Asimismo, reconoció que la recuperación de la empresa no será inmediata, pero aseguró que las reformas representan el primer paso para poner fin a décadas de deterioro financiero y administrativo.