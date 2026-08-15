Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 16 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de San Pedro Sula, Cortés, y Choluteca tendrán interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica durante este domingo 16 de agosto, de acuerdo con la programación de trabajos de mantenimiento de la red.
Los cortes se realizarán en diferentes horarios y afectarán tanto a sectores residenciales como a comercios, instituciones y otros establecimientos.
En San Pedro Sula, la suspensión del servicio eléctrico está programada de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía:
Instalaciones de La Loto, Grupo LAEL, Centro de Capacitación y Desarrollo EMSULA, Rendillantas, Plaza Isabella, Gasolinera Texaco, Camas Aurora y Grupo PELSA.
En el departamento de Choluteca, el corte tendrá una duración mayor y está programado de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde:
Barrio La Esperanza, Los Fuertes, partes de barrio Los Mangos, parte del barrio Aterrizaje, barrio Morazán, Plaza del Sur, PROMACO, Hospital General del Sur, El Centro (Calle Vicente Williams), Mercado San Antonio, colonia Santa Martha, La Corbeta, La Merced, Parque Valle, La Cruz, La Libertad, San Juan Bosco, Los Fuertes, Clínica San Rafael, Diálisis de Honduras, avenida La Rosa, residencial Gualiqueme, Villa Vertilia, Linaca, Empacadora DELI, Hato Nuevo, Los Hatillos, Hotel Gualiqueme, Fábrica de Bloques Santos y Compañía, Ciudad Chorotega, Oficina Regional de COPECO, Colegio Las Cumbres, Las Pitas de Linaca, colonia Emilio Williams, un sector del barrio Santa Lucía, barrio San Juan Bosco, San Pedro Sur, un sector de la colonia Víctor Argeñal, colonia Los Profesores, ASHONPLAFA, Marcovia, Las Piletas, Antenas de Audio Video, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito, El Fantasioso, colonia Lic. Isidro Pineda, colonia Casipulu, SURAGRO, colonia Prados 1 y 2 y sus zonas aledañas.
Los cortes forman parte de la programación de trabajos en la red eléctrica, por lo que se recomienda a los usuarios de las zonas señaladas tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante las horas de interrupción.