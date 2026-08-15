Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 16 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de San Pedro Sula, Cortés, y Choluteca tendrán interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica durante este domingo 16 de agosto, de acuerdo con la programación de trabajos de mantenimiento de la red. Los cortes se realizarán en diferentes horarios y afectarán tanto a sectores residenciales como a comercios, instituciones y otros establecimientos.

En San Pedro Sula, la suspensión del servicio eléctrico está programada de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía:

Instalaciones de La Loto, Grupo LAEL, Centro de Capacitación y Desarrollo EMSULA, Rendillantas, Plaza Isabella, Gasolinera Texaco, Camas Aurora y Grupo PELSA.

En el departamento de Choluteca, el corte tendrá una duración mayor y está programado de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde: