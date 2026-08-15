Al menos cuatro heridos en accidente de una ambulancia y un rapidito en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos cuatro personas resultaron heridas tras un fatal impacto entre una ambulancia y un rapidito en la quinta avenida de Comayagüela en la capital de Honduras.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las personas heridas, quienes se conducían en la ambulancia de emergencia a un centro asistencial.

De acuerdo con los datos brindados por los paramédicos, dentro de la ambulancia se conducían una señora de unos 56 años que estaba recibiendo reanimación cardiopulmonar, dos parientes de la señora y un paramédico.

Estas cuatro personas resultaron con fuertes heridas, pues la ambulancia terminó acostada en la acera de la calle por el fuerte encontronazo del rapidito.