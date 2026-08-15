Detienen a dos mujeres por intentar ingresar supuesta droga al penal de Ilama

Santa Bárbara, Honduras.- Dos mujeres fueron detenidas durante las jornadas de visitas familiares en el Centro Penitenciario de Ilama, en Santa Bárbara, luego de que los controles de seguridad detectaran que presuntamente intentaban ingresar sustancias prohibidas al establecimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades penitenciarias, una de las mujeres portaba tres envoltorios con supuesta droga, mientras que la segunda llevaba un envoltorio, sumando un total de cuatro paquetes que fueron decomisados durante la inspección de rutina.

Tras el hallazgo, ambas ciudadanas, que no fueron identificadas por las autoridades, fueron remitidas a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde se les practicarán los procedimientos legales correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.