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Seis heridos deja choque entre mototaxi y motocicleta en Sabanagrande

Los lesionados, entre ellos una menor de edad y un peatón, fueron trasladados de emergencia a un centro hospitalario. Se desconoce la gravedad de sus heridas

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 15:07
Seis heridos deja choque entre mototaxi y motocicleta en Sabanagrande

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la condición de salud de los seis heridos, ni quien tuvo la responsabilidad del choque.

 Captura de pantalla.

Sabanagrande, Honduras.- Al menos seis personas resultaron heridas el mediodía de este sábado en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, luego de que una mototaxi colisionara contra una motocicleta.

De acuerdo con la información recopilada, la mototaxi circulaba desde la parte sur del municipio, mientras que la motocicleta se dirigía hacia el desvío que conduce a Nueva Armenia al momento el accidente.

Como consecuencia del impacto, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a un centro hospitalario para recibir atención médica.

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Entre los ocupantes de la mototaxi fueron identificados Antonio Matamoros, de la comunidad de La Cañada, La Trinidad; Melvin Sierra; una menor de edad y Renán Cruz, también de La Cañada, La Trinidad.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Moisés Carbonera. Además, una persona que caminaba por el lugar resultó afectada en el accidente al ser golpeado por uno de los vehículos.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la condición de salud de los seis heridos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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