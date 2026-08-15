Seis heridos deja choque entre mototaxi y motocicleta en Sabanagrande

Sabanagrande, Honduras.- Al menos seis personas resultaron heridas el mediodía de este sábado en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, luego de que una mototaxi colisionara contra una motocicleta.

De acuerdo con la información recopilada, la mototaxi circulaba desde la parte sur del municipio, mientras que la motocicleta se dirigía hacia el desvío que conduce a Nueva Armenia al momento el accidente.

Como consecuencia del impacto, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a un centro hospitalario para recibir atención médica.