Rescatan a hombre que había sido secuestrado en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional rescató a un hombre quien había sido secuestrado y amenazado a muerte en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. En la noche del viernes 14 de agosto, agentes policiales arrestaron en la colonia La Primavera a cinco individuos que se transportaban en un taxi Toyota Corolla color blanco con número de registro 4800, así como en dos motocicletas para servir como escoltas.

El joven rescatado fue sometido a evaluaciones médicas para atender sus heridas, mientras que los detenidos fueron remitidos a la fiscalía correspondiente.

Más capturas en Cortés

Interpol capturó en el aeropuerto Ramón Villeda Morales a un ciudadano hondureño que fue deportado desde Estados Unidos, y quien tenía cuentas pendientes con la justicia hondureña por asesinato.

El arrestado es un individuo originario de Virginia, Lempira, acusado de asesinar a José Modesto Mejía. Cabe resaltar que la orden de captura fue emitida desde el 8 de abril de 2005, permaneciendo más de 20 años prófugo. El acusado fue remitido al Juzgado Unificado de Letras del departamento de Lempira.