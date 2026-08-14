Desarticulan peligrosa célula de la Mara Salvatrucha con arsenal de guerra en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.-En una rápida y estratégica operación de allanamiento de morada ejecutada en la aldea Mocula de El Progreso, Yoro, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), asestó un duro golpe a las operaciones delictivas de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Equipos de investigación de la DAET capturaron a dos miembros activos de la estructura criminal que desempeñaban funciones de gatilleros y sicarios en la zona donde se les dio detención.
Los detenidos fueron identificados como: Axel Mauricio Peña Pineda, conocido en el mundo delictivo con el alias de "El Gordo", con dos años dentro de la estructura delictiva, y Kevin Josué Navas Medina, alias "El Chele" originario de La Ceiba, Atlántida.
Se dio a conocer que "El Chele" tenía aproximadamente cinco años de trayectoria dentro del grupo criminal y también formó parte del Ejército de Honduras.
Las investigaciones detallan que los arrestados estarían vinculados directamente con los hechos violentos ocurridos en los campos bananeros de los departamentos de Cortés y Yoro.
Durante la inspección, los agentes de DAET incautaron un peligroso arsenal que ponía en grave riesgo la seguridad pública, siendo estas un arma de fuego tipo fusil de asalto AK-47 modificado con lanzagranadas, cargadores, cartuchos, y una pistola con cargador.
También se decomisaron explosivos y armamento pesado, entre ellos siete cartuchos para lanzagranadas, dos granadas de fragmentación de alto impacto, un cargador metálico con 10 cartuchos sin percutir y dos teléfonos celulares que serán periciados para rastrear más conexiones.
Ambos imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para deducir las responsabilidades penales de acuerdo a lo que establece la ley.
Se dio a conocer que a los dos detenidos se les supone responsables de cometer los delitos de tenencia de artefactos explosivos, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y permitido.
Las autoridades policiales dieron a conocer que con el decomiso y la neutralización de los dos supuestos sicarios, la DAET logra frenar una escalada de violencia en el Valle de Sula.