Desarticulan peligrosa célula de la Mara Salvatrucha con arsenal de guerra en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.-En una rápida y estratégica operación de allanamiento de morada ejecutada en la aldea Mocula de El Progreso, Yoro, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), asestó un duro golpe a las operaciones delictivas de la Mara Salvatrucha (MS-13). Equipos de investigación de la DAET capturaron a dos miembros activos de la estructura criminal que desempeñaban funciones de gatilleros y sicarios en la zona donde se les dio detención.

Los detenidos fueron identificados como: Axel Mauricio Peña Pineda, conocido en el mundo delictivo con el alias de "El Gordo", con dos años dentro de la estructura delictiva, y Kevin Josué Navas Medina, alias "El Chele" originario de La Ceiba, Atlántida. Se dio a conocer que "El Chele" tenía aproximadamente cinco años de trayectoria dentro del grupo criminal y también formó parte del Ejército de Honduras. Las investigaciones detallan que los arrestados estarían vinculados directamente con los hechos violentos ocurridos en los campos bananeros de los departamentos de Cortés y Yoro.