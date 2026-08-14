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Desarticulan peligrosa célula de la Mara Salvatrucha con arsenal de guerra en Yoro

Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) ejecutaron una operación de allanamiento donde capturaron a dos personas vinculadas con la MS-13

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 16:08
Desarticulan peligrosa célula de la Mara Salvatrucha con arsenal de guerra en Yoro

Axel Mauricio Peña Pineda, conocido con el alias de "El Gordo" y Kevin Josué Navas Medina, alias "El Chele", fueron capturados por agentes de la DAET en El Progreso, Yoro.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-En una rápida y estratégica operación de allanamiento de morada ejecutada en la aldea Mocula de El Progreso, Yoro, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), asestó un duro golpe a las operaciones delictivas de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Equipos de investigación de la DAET capturaron a dos miembros activos de la estructura criminal que desempeñaban funciones de gatilleros y sicarios en la zona donde se les dio detención.

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Los detenidos fueron identificados como: Axel Mauricio Peña Pineda, conocido en el mundo delictivo con el alias de "El Gordo", con dos años dentro de la estructura delictiva, y Kevin Josué Navas Medina, alias "El Chele" originario de La Ceiba, Atlántida.

Se dio a conocer que "El Chele" tenía aproximadamente cinco años de trayectoria dentro del grupo criminal y también formó parte del Ejército de Honduras.

Las investigaciones detallan que los arrestados estarían vinculados directamente con los hechos violentos ocurridos en los campos bananeros de los departamentos de Cortés y Yoro.

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Durante la inspección, los agentes de DAET incautaron un peligroso arsenal que ponía en grave riesgo la seguridad pública, siendo estas un arma de fuego tipo fusil de asalto AK-47 modificado con lanzagranadas, cargadores, cartuchos, y una pistola con cargador.

También se decomisaron explosivos y armamento pesado, entre ellos siete cartuchos para lanzagranadas, dos granadas de fragmentación de alto impacto, un cargador metálico con 10 cartuchos sin percutir y dos teléfonos celulares que serán periciados para rastrear más conexiones.

Ambos imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para deducir las responsabilidades penales de acuerdo a lo que establece la ley.

Se dio a conocer que a los dos detenidos se les supone responsables de cometer los delitos de tenencia de artefactos explosivos, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y permitido.

Las autoridades policiales dieron a conocer que con el decomiso y la neutralización de los dos supuestos sicarios, la DAET logra frenar una escalada de violencia en el Valle de Sula.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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