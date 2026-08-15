Rescatan a víctima de explotación sexual tras cuatro meses secuestrada por la 18

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona que presuntamente fue víctima de trata de personas con fines de explotación sexual fue rescatada en el Distrito Central, Francisco Morazán, tras permanecer aproximadamente cuatro meses en cautiverio, informó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). El operativo fue desarrollado de manera coordinada por agentes de la DPI, el Ministerio Público y organismos de apoyo, luego de una serie de diligencias que permitieron ubicar el inmueble donde se encontraba la víctima.

Por razones de seguridad, las autoridades mantienen su identidad bajo la figura de testigo protegido.

Los equipos de inteligencia e investigación realizaron las diligencias correspondientes hasta establecer la ubicación del lugar donde presuntamente permanecía la víctima y posteriormente ejecutaron las acciones para ponerla a salvo. De acuerdo con los primeros elementos recopilados durante la investigación, la persona habría sido raptada aproximadamente cuatro meses atrás por integrantes de la Pandilla 18. Durante ese período, presuntamente fue sometida a amenazas, agresiones y otras formas de violencia, además de ser obligada a consumir drogas. Las autoridades también investigan el traslado de la víctima entre diferentes inmuebles de la capital, donde presuntamente habría sido sometida a explotación sexual.

Recibe atención médica y protección

Después del rescate, la víctima fue trasladada a la clínica de Sanidad Policial, donde recibió atención médica especializada debido a una lesión que presentaba en el pie izquierdo. Actualmente permanece bajo medidas de custodia y protección de la DPI, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de las personas involucradas.