TSC registra 50% de avance en auditorías al IHMA y hospitales públicos

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reportó un 50% de avance en las auditorías al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) e investigaciones relacionadas con los contratos de construcción de tres hospitales públicos en Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.
El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que tras anunciar los procesos de investigación en abril, los equipos de auditoría todavía deben recopilar y analizar documentación antes de concluir los procesos, por lo que podrían surgir nuevos datos que deberán incorporarse a los informes finales.
“Podemos decir que andamos en un avance de un 50%; vamos a seguir obteniendo más información que, a medida hagamos investigaciones, van a ir surgir nuevos datos para evidenciar cualquier información que vamos a brindar en nuestro informe.”
Montes dejó claro que el porcentaje de avance no representa el cierre de las investigaciones, pues el TSC continuará con las diligencias y la revisión de documentos antes de emitir los informes correspondientes.
Contratos de tres hospitales
En el caso de los hospitales, Montes explicó que los procesos de inspección podrían extenderse ya que, durante las investigaciones, los auditores encuentran documentación que debe ser incorporada y analizada.
“En el tema de los hospitales se determina un tiempo —de ejecución—pero a medida va avanzando, se encuentra cierta documentación que nosotros tenemos que fortalecer en las investigaciones”, explicó el funcionario.
En abril, el TSC anunció auditorías a contratos de construcción de hospitales gestionados durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, revisiones que incluyen proyectos ubicados en Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.
El organismo también anunció auditorías históricas a gestiones de hospitales públicos, compras de emergencia y manejo de suministros médicos.
Montes también confirmó que las investigaciones relacionadas con el manejo de la reserva de granos básicos en el IHMA forman parte de las actuaciones emprendidas por el ente fiscalizador ante "hechos considerados notorios".
Además, explicó que el Tribunal tiene el mandato de intervenir mediante investigaciones especiales cuando existen denuncias o situaciones que ameritan verificar el manejo de fondos y bienes públicos.