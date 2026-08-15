TSC registra 50% de avance en auditorías al IHMA y hospitales públicos

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reportó un 50% de avance en las auditorías al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) e investigaciones relacionadas con los contratos de construcción de tres hospitales públicos en Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.

El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que tras anunciar los procesos de investigación en abril, los equipos de auditoría todavía deben recopilar y analizar documentación antes de concluir los procesos, por lo que podrían surgir nuevos datos que deberán incorporarse a los informes finales.

“Podemos decir que andamos en un avance de un 50%; vamos a seguir obteniendo más información que, a medida hagamos investigaciones, van a ir surgir nuevos datos para evidenciar cualquier información que vamos a brindar en nuestro informe.”

Montes dejó claro que el porcentaje de avance no representa el cierre de las investigaciones, pues el TSC continuará con las diligencias y la revisión de documentos antes de emitir los informes correspondientes.