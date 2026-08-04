El TSC recibe solicitudes para auditar gestiones anteriores en 37 instituciones

Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 37 instituciones del Estado solicitaron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la realización de auditorías a administraciones anteriores, en una revisión que incluye a algunos de los principales entes públicos del país.
Entre las instituciones que presentaron solicitudes figuran la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), el Congreso Nacional (CN), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Salud, además de otras dependencias estatales.
Las solicitudes buscan que el órgano contralor revise la gestión administrativa y el manejo de los recursos públicos durante períodos anteriores, como parte de los mecanismos de fiscalización establecidos en la ley.
El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que, ante la demanda, la programación de las auditorías dependerá del cronograma establecido dentro del Plan Operativo Anual, el cual permitirá distribuir la carga de trabajo conforme a la capacidad técnica del organismo.
"Se han presentado más de 37 solicitudes de auditoría que se van calendarizando y se van incorporando dentro del Plan Operativo Anual, y esto nos va dando las condiciones necesarias para poder desarrollar estas auditorías", manifestó el funcionario.
Facultades
Ante las solicitudes, el titular del órgano contralor también destacó un incremento presupuestario para fortalecer las capacidades técnicas y auditoras.
De acuerdo con el Presupuesto General de la República para 2026, la institución contará con una asignación de 778 millones de lempiras, cifra que representa un incremento aproximado del 72% en comparación con los 451 millones aprobados para 2025.
No obstante, Montes explicó que, además de los procesos técnico-administrativos, esos recursos permitirán abrir oficinas regionales para acercar los servicios del TSC a las instituciones con presencia fuera del Distrito Central.
Investigaciones
Pese a eso, Montes indicó que la institución auditora mantiene procesos de investigación en curso no obstante, recalcó que la información relacionada con esos casos permanece bajo reserva para garantizar el debido proceso.
"Estamos en una etapa de procedimiento de investigación, y que no se puede revelar información porque el debido proceso; una vez que tengamos el informe respectivo, he remitido a los magistrados y de esta manera nosotros podemos remitir el informe respectivo", declaró.
El funcionario reiteró que los procesos de auditoría e investigación avanzan "conforme a los procedimientos establecidos por la institución, ya que los resultados serán dados a conocer una vez concluyan las etapas correspondientes y se emitan los informes respectivos".