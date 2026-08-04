El TSC recibe solicitudes para auditar gestiones anteriores en 37 instituciones

Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 37 instituciones del Estado solicitaron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la realización de auditorías a administraciones anteriores, en una revisión que incluye a algunos de los principales entes públicos del país.

Entre las instituciones que presentaron solicitudes figuran la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), el Congreso Nacional (CN), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Salud, además de otras dependencias estatales.

Las solicitudes buscan que el órgano contralor revise la gestión administrativa y el manejo de los recursos públicos durante períodos anteriores, como parte de los mecanismos de fiscalización establecidos en la ley.

El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que, ante la demanda, la programación de las auditorías dependerá del cronograma establecido dentro del Plan Operativo Anual, el cual permitirá distribuir la carga de trabajo conforme a la capacidad técnica del organismo.

"Se han presentado más de 37 solicitudes de auditoría que se van calendarizando y se van incorporando dentro del Plan Operativo Anual, y esto nos va dando las condiciones necesarias para poder desarrollar estas auditorías", manifestó el funcionario.