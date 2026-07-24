Expresidenta del TSC cuestiona baja remisión de casos por enriquecimiento ilícito

Tegucigalpa, Honduras.- La expresidenta del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Anchecta, cuestionó la reducida cantidad de expedientes por presunto enriquecimiento ilícito remitidos al Ministerio Público entre 2019 y 2025 y atribuyó esa situación a una falta de capacidad administrativa dentro del ente contralor.

Las declaraciones surgen luego de EL HERALDO revelara que durante ese período, únicamente cuatro casos fueron trasladados al Ministerio Público contra exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Fondo Hondureño para la Inversión Social (FHIS) y dos municipalidades.

Para Anchecta, el reducido número de expedientes no refleja la realidad del trabajo que debería desarrollar el Tribunal Superior de Cuentas ante los casos de enriquecimiento ilícito que pudieron ocurrir durante los últimos años.

La exfuncionaria que fungió la presidencia del TSC entre 2011 y 2012 sostuvo que la escasa cantidad de casos enviados a la Fiscalía responde a deficiencias internas en la administración del organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos.

"Hace algunos años los funcionarios trataron de engañar al Tribunal Superior de Cuentas y todavía lo intentan.. Obviamente ahí pasó una incapacidad administrativa, tanto de los magistrados del TSC como de los funcionarios, es imposible que en ese tiempo solo hayan remitido esos informes", explicó.