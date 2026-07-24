Expresidenta del TSC cuestiona baja remisión de casos por enriquecimiento ilícito

Los casos remitidos corresponden a presuntos perjuicios económicos o incrementos patrimoniales no justificados que, en conjunto, superan los 92.4 millones de lempiras.Informes oficiales apuntan a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/enriquecimiento-de-exempleado-del-ihss-fue-por-mas-de-85-millones-de-IUEH1100585" target="_blank">Levis Donaldo Martínez</a>, quien se desempeñaba como analista administrativo del IHSS, y es señalado de percibir 85 millones de lempiras de las arcas del Estado.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/dan-carta-libertad-definitiva-exdirector-fhis-gobierno-manuel-zelaya-honduras-CC8444073" target="_blank">César Arnulfo Salgado Sauceda</a>, exministro director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), por un monto que supera los dos millones de lempiras.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/declaran-culpable-de-seis-asesinatos-al-exalcalde-de-reitoca-manuel-meza-PCEH1174469" target="_blank">Manuel Meza</a>, alcalde de Reitoca, Francisco Morazán, también aparece en los expedientes remitidos por el TSC, y fue señalado de enriquecimiento ilícito por 1.6 millones de lempiras.El otro caso remitido el último año involucra a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/ada-munoz-sale-de-la-carcel-y-se-defendera-en-libertad-NWEH1218432" target="_blank">Ada Esperanza Muñoz</a> Torres, directora ejecutiva de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, por más de 3.6 millones de lempiras.