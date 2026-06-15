¿Cómo avanza la ejecución del presupuesto general de la República 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- A 53 días de vigencia del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República se reporta una ejecución del 31.95%.

El porcentaje equivale a 141,842 millones de lempiras, de conformidad a lo divulgado en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin) y que revisó EL HERALDO.

Aunque el monto del instrumento de desarrollo aprobado fue de 444,335.8 millones de lempiras, la cuantía del presupuesto vigente es menor por 386.7 millones de lempiras y suma L443,949.1 millones.

Bajo el decreto legislativo 62-2026 fue publicado con fecha 23 de abril en el diario oficial La Gaceta el presupuesto 2026 y en ausencia de esta herramienta de política fiscal se prorrogó el correspondiente a 2025.

A un proceso de reformulación fue objeto el presupuesto de este año previo a su discusión y aprobación en el Congreso Nacional.