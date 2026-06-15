¿Cómo avanza la ejecución del presupuesto general de la República 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- A 53 días de vigencia del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República se reporta una ejecución del 31.95%.
El porcentaje equivale a 141,842 millones de lempiras, de conformidad a lo divulgado en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin) y que revisó EL HERALDO.
Aunque el monto del instrumento de desarrollo aprobado fue de 444,335.8 millones de lempiras, la cuantía del presupuesto vigente es menor por 386.7 millones de lempiras y suma L443,949.1 millones.
Bajo el decreto legislativo 62-2026 fue publicado con fecha 23 de abril en el diario oficial La Gaceta el presupuesto 2026 y en ausencia de esta herramienta de política fiscal se prorrogó el correspondiente a 2025.
A un proceso de reformulación fue objeto el presupuesto de este año previo a su discusión y aprobación en el Congreso Nacional.
Grupos de gasto
De los ocho grupos de gasto presupuestario el de servicios personales reporta de los mayores egresos, en específico 46,103.5 millones de lempiras, el 39.50%.
Al cumplimiento de retribuciones salariales de funcionarios de la administración central e instituciones descentralizadas, las contribuciones a los sistemas de la seguridad social tanto públicos como privados comprende este grupo de gasto que elevó su asignación en 431.6 millones de lempiras, por lo que dispone de L116,717.8 millones.
Mientras que los materiales y suministros registra hasta este lunes una ejecución del 18.04% correspondiente a 3,338.8 millones de lempiras, siendo la más baja en comparación al resto de grupo de gasto.
La única partida que se mantiene sin variación es la del servicio a la deuda pública con 82,016.4 millones de lempiras, de los que se gastaron L22,145 millones o el 27%.