UPNFM vs Estrella Roja EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Choluteca, Honduras.- Los Lobos de la UPNFM están enfrentando a Estrella Roja en Choluteca por la jornada 3 de Liga Nacional de Honduras.

El conjunto universitario todavía no conoce la victoria en el campeonato, luego de caer 0-2 ante Olimpia en su debut y posteriormente empatar 1-1 contra Olancho FC en condición de local. Salomón Nazar y sus dirigidos necesitan sumar de a tres para comenzar a escalar posiciones y recuperar confianza.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. Estrella Roja llega con la moral por las nubes después de protagonizar una de las grandes sorpresas de la segunda jornada, al derrotar 2-0 al vigente campeón Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés. Reinieri Mayorquín, al minuto 55, y Edilson “Lencha” Gómez, al 71, fueron los encargados de sentenciar el histórico triunfo, ambos con espectaculares goles de tiro libre.

Los Lobos intentarán aprovechar su fortaleza reciente, aunque en esta ocasión tendrán que afrontar el compromiso fuera de casa. UPNFM solamente perdió uno de sus últimos cinco partidos disputados en su estadio, registrando además dos victorias y dos empates. Su único revés fue el pasado 23 de abril de 2026, cuando Génesis FC se impuso 0-1 con un tanto de tiro libre de Edwin Maldonado.

El duelo también supone un reto particular para Salomón Nazar, quien intentará romper una racha de dos partidos consecutivos sin derrotar a equipos recién ascendidos en Liga Nacional. Ambos encuentros fueron ante CD Choloma durante su etapa al frente de la UPNFM.

Estrella Roja, por su parte, buscará demostrar que su triunfo ante Motagua no fue casualidad y sumar nuevamente tres puntos que le permitan consolidarse en la máxima categoría. Con dos equipos necesitados de resultados, el choque en Choluteca promete ser uno de los atractivos de la jornada.