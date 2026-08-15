"Yio" Puerto se destapa: Así fue su primer gol tras fichar por el BATE Borisov en Europa

Borísov, Bielorrusia.- Erick “Yío” Puerto vivió una jornada inolvidable al marcar su primer gol oficial en Europa con la camiseta del histórico BATE Borisov.

El delantero hondureño ingresó de cambio en el compromiso frente al FC Vitebsk por la liga bielorrusa y rápidamente se convirtió en protagonista del encuentro.

Apenas unos minutos después de saltar al terreno de juego, Puerto aprovechó su oportunidad y apareció dentro del área para darle una alegría a su equipo.

El reloj marcaba el minuto 76 cuando el catracho conectó un tremendo cabezazo que terminó en el fondo de la portería, colocando su nombre en el marcador.

La anotación fue especialmente importante porque terminó siendo la que le permitió al BATE Borisov quedarse con el triunfo ante el FC Vitebsk en el campeonato bielorruso.