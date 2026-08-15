El Salvador hace historia: Así avanza la construcción del estadio más grande de Centroamérica

El Salvador transforma su infraestructura deportiva con el Nuevo Estadio Nacional en Antiguo Cuscatlán. Con un 60 % de avance en obra civil y capacidad para más de 50,000 espectadores, este megaproyecto de diseño vanguardista se encamina a ser el recinto más moderno de Centroamérica para 2027.
El nuevo Estadio Nacional de El Salvador avanza a paso firme en Antiguo Cuscatlán y ya comienza a mostrar la imponente imagen que tendrá cuando esté completamente terminado, convirtiéndose en uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de Centroamérica.
La construcción se desarrolla en los terrenos donde anteriormente funcionaba la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y cuenta con el respaldo financiero y técnico de China, mientras que la ejecución está a cargo de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC).
Uno de los datos más recientes es que la obra civil alcanzó aproximadamente un 60 % de avance, según informó el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) durante una reunión de seguimiento.
En esta etapa, el proyecto ya dejó atrás buena parte de los trabajos iniciales de cimentación y presenta importantes avances en las graderías, la estructura metálica y la cubierta que dará forma al gigantesco recinto.
Durante mediados de 2026 también completó el izaje de las piezas de la cubierta metálica, una de las fases más complejas de la construcción y que permitirá definir progresivamente la apariencia exterior del estadio.
Las imágenes más recientes muestran una estructura que ya puede apreciarse desde distintos puntos de Antiguo Cuscatlán, con enormes vigas de acero, graderíos de concreto y maquinaria pesada trabajando en diferentes sectores del complejo.
Paralelamente, los constructores comenzaron a desarrollar obras exteriores y trabajos en los estacionamientos, incluyendo la colocación de capas granulares y encementadas en el sector norte, donde se proyectan espacios para alrededor de 2,000 vehículos.
El proyecto contempla una capacidad inicial de 50,000 espectadores, con posibilidad de ampliarse posteriormente hasta unas 60,000 personas, además de sectores VIP y VVIP, áreas para prensa, espacios destinados a personas con discapacidad y zonas especializadas para los equipos y atletas.
El complejo también contará con tecnología de última generación, sistemas modernos de iluminación y seguridad, accesos inteligentes, pantallas gigantes y un terreno de juego con césped híbrido bajo estándares internacionales.
Más allá del estadio principal, el proyecto contempla instalaciones complementarias como hotel, clínica, auditorio y canchas auxiliares, con la intención de convertir el recinto en un complejo deportivo y de entretenimiento de gran escala.
El nuevo estadio superó su primera inspección interina, un procedimiento destinado a verificar que determinados componentes de la construcción cumplan con los estándares técnicos y de seguridad establecidos.
La infraestructura tendrá una superficie construida aproximada de 57,500 metros cuadrados, mientras que el terreno destinado al proyecto, incluyendo las áreas exteriores y estacionamientos, ronda los 175,960 metros cuadrados.
El diseño busca darle al recinto una identidad arquitectónica moderna, con una gran estructura envolvente que cubrirá las graderías y que ha sido relacionada con formas inspiradas en una gota de agua y las olas del océano Pacífico.
La tecnología BIM también forma parte del proceso constructivo, una herramienta que permite coordinar digitalmente diferentes elementos de la obra y mejorar aspectos relacionados con la planificación, la seguridad y la eficiencia.
De mantenerse el ritmo actual, las autoridades salvadoreñas esperan que el proyecto sea entregado durante el primer semestre de 2027, aunque todavía quedan importantes fases de construcción, instalaciones y acabados por completar.