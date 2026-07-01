¿Hay fondos en Banhprovi para comprar vivienda? Esto confirmó la institución y así puede aplicar

Para muchos hondureños, adquirir una vivienda representa uno de sus mayores sueños, pero también uno de los retos más difíciles de cumplir. Banhprovi es una de las instituciones del Estado que ofrece financiamiento para vivienda, pero surge una pregunta: ¿hay fondos disponibles en 2026?
Durante este año, Banhprovi habilitó programas dirigidos a personas que buscan comprar una vivienda. Actualmente existen dos opciones de financiamiento: vivienda social y vivienda clase media.
La pregunta principal para muchos interesados es si existen fondos disponibles. A través de sus redes sociales, la institución confirmó que sí cuenta con recursos y que las personas interesadas pueden acercarse a sus oficinas para iniciar el proceso.
"¡Sí, tenemos fondos disponibles para Vivienda Media!", informó la institución mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook.
Banhprovi explicó que el financiamiento puede solicitarse directamente a través de su Banca de Primer Piso. Además, indicó que su equipo brinda orientación, asesoría y acompañamiento durante todo el proceso para ayudar a los hondureños a cumplir el objetivo de tener una casa propia.
Los pasos para solicitar el préstamo son:.Visitar una agencia de Banhprovi, presentar la documentación requerida, realizar la evaluación crediticia y obtener la aprobación del financiamiento.
¿Cuál es la diferencia entre vivienda social y vivienda clase media? La diferencia principal está en el monto del financiamiento y la tasa de interés aplicada.
Para vivienda social, Banhprovi ofrece financiamiento de hasta L1.2 millones, con una tasa de interés del 4% anual y un plazo de hasta 30 años. Los pagos se realizan de manera mensual.
En el caso de vivienda clase media, el financiamiento puede alcanzar hasta L2.5 millones, con una tasa de interés del 7% anual y un plazo de hasta 30 años.
¿Dónde están las agencias disponibles? Banhprovi informó que cuenta con atención en diferentes puntos del país. En Tegucigalpa se encuentra en Torre 214, avenida República de Chile, colonia Palmira.
En San Pedro Sula hay una ventanilla Banhprovi en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). También hay agencias en Choluteca, Santa Rosa de Copán y La Ceiba
Para realizar consultas, Banhprovi puso a disposición el número telefónico 2291-0500 y el correo electrónico consultas@banhprovi.gob.hn