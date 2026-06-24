Obras de mitigación en la Guillén podrían finalizar dentro de un año, estiman autoridades

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de mitigación que se desarrollan en las colonias Guillén, Altos de Santa Rosa y El Reparto podrían estar finalizados en aproximadamente un año, según estimaciones de las autoridades municipales encargadas del proyecto.
Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que las intervenciones avanzan de manera paralela en varios puntos considerados vulnerables por los deslizamientos de tierra registrados en los últimos años.
De acuerdo con el funcionario, actualmente no se maneja un porcentaje oficial de avance de las obras, sin embargo, la proyección es que los trabajos concluyan dentro de los próximos 12 meses.
En el caso específico de la colonia Guillén, aseguró que los trabajos continúan avanzando con la remoción de material inestable y la instalación de sistemas de drenaje para reducir el riesgo de nuevos deslizamientos.
"La Guillén es un sitio que se está interviniendo y en el que avanza la obra. Se está haciendo la remoción de materiales que era necesario y la perforación de tuberías. Avanza bastante bien", afirmó.
Entre las labores que actualmente se ejecutan destacan las perforaciones para la instalación de drenajes horizontales, colocación de tubería PVC perforada y el trazado de nuevas estructuras de mitigación en los sectores intervenidos.
Asimismo, cuadrillas de trabajo realizan excavaciones, perforaciones en los taludes y el retiro de material sobrante en distintos puntos de La Guillén, una de las zonas más afectadas por los movimientos de tierra ocurridos en los últimos años.
Las obras buscan reducir la acumulación de agua en el subsuelo, uno de los principales factores que provocan la inestabilidad de los terrenos en estas colonias capitalinas.
Además de las intervenciones de ingeniería, las autoridades también desarrollan medidas ambientales en El Reparto, donde se construye un parque como parte de la recuperación de áreas previamente estabilizadas.
"Lo que pasa es que, adicional a esta obra, estamos haciendo una intervención en El Reparto, pero es una medida verde. Es un parque que estamos construyendo ahí para poder recuperar una zona que la cooperación japonesa hizo con una obra de mitigación", detalló Quiñónez.
Los trabajos son supervisados de manera conjunta con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), entidad que también participa en las evaluaciones técnicas de las zonas intervenidas.
Las colonias Guillén, Altos de Santa Rosa y El Reparto permanecen entre los sectores de mayor atención debido a los riesgos geológicos identificados tras los deslizamientos que obligaron a evacuar decenas de familias en años recientes.
Mientras las labores continúan en la zona, decenas de familias esperan que las lluvias de invierno no desestabilicen el terreno y sus viviendas logren mantenerse seguras.