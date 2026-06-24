Obras de mitigación en la Guillén podrían finalizar dentro de un año, estiman autoridades

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de mitigación que se desarrollan en las colonias Guillén, Altos de Santa Rosa y El Reparto podrían estar finalizados en aproximadamente un año, según estimaciones de las autoridades municipales encargadas del proyecto. Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que las intervenciones avanzan de manera paralela en varios puntos considerados vulnerables por los deslizamientos de tierra registrados en los últimos años. De acuerdo con el funcionario, actualmente no se maneja un porcentaje oficial de avance de las obras, sin embargo, la proyección es que los trabajos concluyan dentro de los próximos 12 meses.

En el caso específico de la colonia Guillén, aseguró que los trabajos continúan avanzando con la remoción de material inestable y la instalación de sistemas de drenaje para reducir el riesgo de nuevos deslizamientos. "La Guillén es un sitio que se está interviniendo y en el que avanza la obra. Se está haciendo la remoción de materiales que era necesario y la perforación de tuberías. Avanza bastante bien", afirmó. Entre las labores que actualmente se ejecutan destacan las perforaciones para la instalación de drenajes horizontales, colocación de tubería PVC perforada y el trazado de nuevas estructuras de mitigación en los sectores intervenidos.