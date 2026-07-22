AMDC y UMAPS activan cisternas por crisis hídrica en la capital

Tegucigalpa, Honduras. Con el objetivo de reforzar el suministro de agua potable en los sectores más vulnerables de la ciudad, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) pusieron en marcha un Plan de Contingencia Hídrica que opera actualmente con 52 tanques cisterna. La estrategia surge tras los monitoreos técnicos continuos realizados por la UMAPS en las represas Los Laureles y La Concepción, los cuales evidencian una drástica disminución en los volúmenes de almacenamiento debido a la emergencia hídrica que impacta al municipio de Francisco Morazán. Para responder a esta situación, la entidad habilitó un operativo de distribución extraordinaria que cubre 84 rutas diarias.

Dotación de cisternas

La logística prioriza a 112 sectores con severas deficiencias de acceso, proyectando beneficiar a más de 250,000 habitantes de las ciudades gemelas, Tegucigalpa y Comayagüela. Asimismo, la ampliación de la flota de cisternas fue posible mediante la contratación de unidades bajo el procedimiento de excepción estipulado en la Ley de Contratación del Estado.

“En mayo decretamos emergencia hídrica en la capital. Aunque en las últimas semanas ha llovido, los embalses aún no se han recuperado, por lo que hemos puesto en marcha un plan de acción para enfrentar esta situación. Cuando llegamos encontramos únicamente dos carros cisterna en funcionamiento, pero hoy ya contamos con más de 50 distribuyendo agua en distintos sectores de la ciudad y esperamos alcanzar los 80 en las próximas semanas”, explicó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya. Además, se fortaleció las cuadrillas de la UMAPS para la reparación de fugas y se inició la perforación de pozos en la capital. Por su parte, el gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, detalló: “Hoy contamos con una flota de 52 unidades distribuyendo agua en la capital. Cuando recibimos la administración únicamente operaban dos cisternas; ahora son 52 las que están al servicio de la población. Nuestra meta es alcanzar las 90 unidades: 80 alquiladas y 10 propiedad de la UMAPS. Con esta capacidad estamos reforzando el suministro de agua potable en toda la ciudad”, sostuvo Boquín. El plan de emergencia incluye atención gratuita con “pipas solidarias” a hospitales, centros de salud, asilos de ancianos y postas policiales.

Abastecimiento de agua

El titular de la UMAPS precisó que mediante este operativo se han distribuido más de 2.3 millones de galones de agua en cerca de mil viajes. El recurso proviene de pozos privados contratados, captaciones propias de la UMAPS y los embalses disponibles, asegurando un estricto control técnico de calidad.