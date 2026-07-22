Honduras abre sus fronteras digitales con 15,000 becas en inteligencia artificial

Tegucigalpa, Honduras. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), presentó oficialmente “AWS Entrena Honduras”, un programa que pondrá a disposición de la ciudadanía 15,000 becas en inteligencia artificial y computación en la nube, dos de las competencias más demandadas en el mercado laboral internacional. La iniciativa nace de la unión entre la alcaldía capitalina, Amazon Web Services, la Embajada de Estados Unidos en Honduras y Grupo Financiero Atlántida. Cuatro actores que se interesan por la globalización laboral en Honduras. Para el alcalde Juan Diego Zelaya, el territorio ya no es un obstáculo. “Ya las fronteras no existen, no necesitas visa para trabajar en EE.UU. Lo que ocupas son herramientas”, afirmó durante el lanzamiento.

¿De qué trata AWS Entrena Honduras?

El objetivo del programa es dotar de herramientas digitales a personas mayores de 18 años, sin importar si son estudiantes universitarios, profesionales en ejercicio, emprendedores o dueños de pequeños negocios, para competir en igualdad de condiciones con cualquier profesional del mundo. “De eso se trata, de darle competitividad, de fortalecer las capacidades de nuestra juventud y nuestros empresarios para que puedan competir”, señaló Zelaya. Las rutas de aprendizaje cubren desde los fundamentos de la inteligencia artificial y la nube hasta herramientas aplicadas al crecimiento de negocios, con el propósito de que los participantes puedan acceder a mejores oportunidades laborales y salarios más competitivos. Karla Wong, líder de Educación y Sector Público de Amazon Web Services para el Norte de América Latina y el Caribe, explicó que la formación será completamente gratuita y estará disponible en español.

Para garantizar que el alcance no se quede solo en la capital, se crearon alianzas con distintas universidades del país. Entre ellas la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH), la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), la Universidad Politécnica de la Innovación (UPI) y la Universidad Católica de Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz” (UNICAH), entre otras.

Beneficiados

Kristhel Amador, estudiante del Instituto Gubernamental Técnico Honduras, declaró que este certificado que les será entregado al terminar, representa un nuevo comienzo para su carrera profesional. “Me motivó porque nos van a dar un certificado y eso ya nos puede servir para un trabajo o para un nuevo comienzo”.

Quienes completen la formación recibirán credenciales oficiales de AWS, un respaldo reconocido internacionalmente que podrán incluir en sus perfiles profesionales como evidencia verificable de sus nuevas competencias. El apoyo a los estudiantes sigue durante todo el proceso, no solo durante la inscripción. “Dentro de esta alianza tenemos un grupo que le va a estar dando seguimiento mensual a los que van cursando y los que se van metiendo para evitar deserción y también para atraer a más personas que quieran participar”, aseguró el alcalde Zelaya.

Mayores oportunidades laborales