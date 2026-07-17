Banrural apoya el talento hondureño renovando alianza con el Festival Nacional de la Canción

Tegucigalpa, Honduras. En un compromiso con el desarrollo del país en todas las áreas de interés, Banrural Honduras acaba de ratificar con el Festival de la Canción 2026. Desde hace años, este evento se ha convertido en plataforma de proyección para artistas hondureños que buscan hacer escuchar su voz, tanto dentro como fuera de las fronteras del país.

La firma del convenio no fue un simple acto protocolario. Representa la continuidad de un compromiso que Banrural ha decidido sostener en el tiempo, apostando por un espacio donde el arte, la identidad nacional y el talento emergente encuentran terreno fértil para crecer. Como lo dice el espíritu de la campaña institucional de este año: "En Banrural, te acompañamos en tu propia manera de crecer". Un mensaje que sobrepasa lo financiero, entendiendo que acompañar el crecimiento también significa estar presente para el talento artístico del hondureño.

Para Jefersson Andrade, gerente de operaciones de Banrural Honduras, esta alianza tiene un significado que va más allá del patrocinio. "Hoy reafirmamos un compromiso con Honduras, con su gente y especialmente con el talento que inspira, une y proyecta lo mejor de nuestro país", expresó durante el evento.

Andrade explicó por qué una institución financiera decide invertir en cultura. "El desarrollo de una nación no solo se construye impulsando la economía, el emprendimiento o la inclusión financiera; también se fortalece promoviendo la cultura, respaldando el arte y creando oportunidades para que nuestros artistas puedan crecer, compartir su talento y representar con orgullo a Honduras", señaló, sumando que participar por segundo año consecutivo como aliados del festival es motivo de satisfacción para el banco.

Esa visión no es un discurso aislado, sino parte de una estrategia más amplia de Responsabilidad Social Empresarial que la institución ha venido consolidando, orientada a generar valor real para las comunidades hondureñas y a fortalecer proyectos que impactan el desarrollo cultural del país.

Desde la organización del festival, el respaldo de Banrural no pasa desapercibido. El Dr. Cristian Kafie, representante del Festival de la Canción, fue enfático al señalar el peso que ha tenido esta alianza para la continuidad del evento. "El apoyo de Banrural se ha convertido en clave y en un socio estratégico para consolidar el festival", afirmó, reconociendo que sostener un evento cultural de esta magnitud requiere aliados dispuestos a comprometerse año tras año.